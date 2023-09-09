Увидят только самые упрямые: подробная инструкция по наблюдению кометы Нишимура

Вооружившись хорошим биноклем, детальнейшей, равных которой нет, инструкцией и будильником, жители Северного полушария смогут наблюдать редкого в наших краях гостя, возможно в последний раз.

Скоро, у людей живущих в Северном полушарии, будет возможность увидеть небесного гостя, которого не видели уже более 400 лет. В следующий раз, по словам астрономов, лицезреть его прибытие мы сможет не скоро, не говоря уже о шансе его разрушения в процессе полета. И нет, это не падающая звезда, не тайная девятая планета Х, а комета необычного окраса, пишет Fox News.

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Эта зеленая комета, получившая ласковое имя Нишимура, была недавно обнаружена одноименным астрономом-любителем в Японии. Довольно интересная находка, если учесть, что большинство подобных небесных чудес обнаруживают профессионалы с мощными телескопами.

Итак, вот что вам нужно знать: Нишимура размером в 800 метров совершит свое ближайшее сближение с Землей 12 сентября и пройдет на расстоянии 125,5 млн. километров от нас. Хотя это может показаться очень далеким, это достаточно близко для того, чтобы объект из космоса был виден с Земли.

Зеленый же оттенок некоторых комет, в том числе и Нишимуры, обусловлен молекулами их ледяного ядра. Когда на эти молекулы попадает ультрафиолетовое излучение Солнца, они светятся зеленым светом. В частности, часто молекулы двухатомного углерода (C2) и цианогена (CN) в комете дают характерное зеленое свечение. Это явление делает данные небесные объекты еще более интригующими для наблюдателей на Земле.

Далее приведена чересчур подробная инструкция, следуя которой, можно лично лицезреть необычное небесное тело. Но справиться с ее дотошными 1000 и 1 шагом смогут только самые бравые, упрямые и отчаянные любители наблюдать бескрайние просторы космоса и его красоты с Земли.

Итак, чтобы увидеть Нишимуру, заведите будильник пораньше, примерно за полтора часа до восхода Солнца. Зевая и потягиваясь, пытаясь впопыхах продрать глаза, повернитесь лицом на север и посмотрите на горизонт примерно на 10 градусов. Это примерно ширина кулака на расстоянии вытянутой руки. Посмотрите в сторону созвездия Льва, и в хороший бинокль вы увидите, как комета становится ярче по мере приближения к Солнцу. Но не ждите слишком долго и берегите глаза, ведь по мере восхода Солнца комета будет опускаться все ниже и ее будет все труднее заметить, в отличии от нарастающего, вредного и ослепляющего свечения звезды.

Пол Чодас из NASA рассказал о некоторых моментах путешествия космического автостопщика по наше солнечной системе. Траектория движения кометы приведет к тому, что к 17 сентября она окажется даже ближе к Солнцу, чем Меркурий. Существует небольшая вероятность того, что она может распасться на части из-за солнечного тепла. Но если она останется целой, то жители Южного полушария смогут насладиться этим захватывающим зрелищем уже в конце сентября.

Известный астроном Джанлука Маси отметил, что предстоящая неделя может стать последней возможностью наблюдать комету в течение долгого времени. По его словам, комета выглядит великолепно со своим длинным и детализированным хвостом, особенно при наблюдении в телескоп.

Таким образом, в то время как многие из нас могут радоваться метеоритному дождю или солнечному затмению, появление кометы Нишимуры, особенно спустя 400 лет, — это действительно редкое и захватывающее событие. Если вы любите рано вставать или готовы стать таковым хотя бы на один день, это астрономическое шоу вы не захотите пропустить. И кто знает? Возможно, пройдут века, прежде чем Нишимура снова появится на нашем небосклоне.

Ранее Фокус писал о том, что солнечный ветер оторвал хвост кометы Нишимура. Астрофотографы со всего мира уже наблюдали за зеленоватой кометой, которая ближе всего подойдет к Земле 12 сентября.

Также Фокус писал о том, как на огромной комете, летящей к Земле, произошло извержение и выросли "рога". Это первое мощное извержение на этой комете за последние 69 лет, которое смогли увидеть астрономы.