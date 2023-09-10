Это очень просто: 6 способов улучшить жизнь вашей собаки

Сделать собаку более счастливой можно, не прилагая больших усилий — но результат будет впечатляющим.

Собаки любят хорошо поесть, хорошо погулять, и чтобы вокруг было много новых запахов, которые улучшают их восприятие окружающего мира. Что же нужно делать для того, чтобы ваша собака всегда была счастлива? Журналисты издания Science Focus собрали данные последних научных исследований, а также рекомендации ветеринаров, что представить 6 способов, которые могут улучшить жизнь домашнего любимца.

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Улучшайте "работу с запахами" у собак

Самое важное чувство у собак – это обоняние. Если животные имеют возможность узнавать незнакомые им запахи, то они становятся более оптимистичными, как показывают исследования.

Ученые рекомендуют, если это возможно, во время прогулки отпускать вашего четвероногого друга в "свободное плавание". То есть нужно позволить собаке нюхать все, что ей хочется. Даже если собака делает длительные остановки, это значит, что она изучает незнакомый ей запах и исследует тот или иной предмет окружающей среды. Таким образом питомец улучшает сове обоняние.

Ветеринары также рекомендуют для улучшения этого чувства разбросать лакомства в безопасном месте на траве и позволить собаке использовать нос, чтобы найти их.

Кормите собаку разнообразной, но вкусной пищей

Как показывают исследования, во время дрессировки собак, даже если вы учите животное выполнять самые простые команды, самым лучшим вознаграждением станет вкусна, разнообразная еда. Ветеринары рекомендуют в этом случае, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, кормить ее не обычным, например, сухим кормом, а давать ей человеческую пищу.

Ученые доказали, что собаки быстрее добираются до миски, в которой, как они знают, лежит кусок колбасы, чем до миски, в которой находится кусок сухого корма. Помните, что собаки — это умные животные, и они будут более счастливы получив такой подарок. Но, что именно можно давать вашей собаке в качестве еды, знает ветеринар.

Самое важное чувство у собак – это обоняние Фото: ScienceAlert

Найдите для собаки друзей

Как показывают исследования, любые виды игр очень важны для собак, особенно, когда они еще очень молодые. Но еще более важно для собак играть в таком возрасте в компании с себе подобными. Поэтому ученые рекомендуют, найти для вашего питомца друзей, что улучшит ее социализацию.

Игра выполняет важные социальные функции, что отражается на дальнейшем поведении собак во взрослом жизни. Но пожилые собаки уже не так сильно любят компанию других собак, хотя бывают и исключения.

Если ваша собака не любит других собак, старайтесь проводить больше времени играя с животным самостоятельно.

Обеспечьте собаке безопасное место

Обеспечьте вашей собаке безопасное место, когда она захочет расслабиться и отдохнуть. Это особенно важно, если у вас есть дети, или же собака застенчива. Животному нужно место, где можно уединиться хотя бы на некоторое время.

Главное, позволяйте собаке приходить и уходить со своего безопасного места, когда она пожелает, и чтобы в это время ее никто не беспокоил.

Найдите для собаки друзей Фото: Live Science

Обеспечьте собаке хорошее место для сна

Собаки любят поспать и часто для этого животные используют диваны или кровати. Если для вас это не проблема, то пусть будет так. Но если же вас это не устраивает, нужно приобрести специальный коврик, который собака сможет использовать как место для сна.

Помните, что старые собаки спят больше, и могут страдать от таких проблем, как артрит, поэтому им нужны еще более удобные подстилки. Если же собака спит на диване, то животному в возрасте нужно обеспечить безопасный способ забраться на этот предмет мебели и спуститься.

Узнайте предпочтения вашей собаки

По словам ветеринаров, с самого раннего возраста собак нужно определить, какие именно игры нравятся вашему животному, в каком месте на улице и в квартире или доме собака любит проводить больше времени и чем она любит заниматься вместе с вами.

Все это очень индивидуально, но такие действия сделают вашу собаку счастливее, считают ученые. Участие в совместной деятельности и совместное времяпровождение — это один из способов улучшить связь между собакой и хозяином.

Напоминаем, что собаки могут "читать мысли" человека. Как они это делают, Фокус уже писал.