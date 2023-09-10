От 5 минут до 1 дня: какое животное на Земле живет меньше всего (фото)

Некоторые люди считают, что у человека слишком короткая жизнь, но она не идет ни в какое сравнение с продолжительностью жизни этих животных.

Иногда люди говорят, что жизнь человека слишком коротка, а потому нужно ценить каждый момент. По сравнению с этими насекомыми люди живут чуть ли не вечно. Что же это за насекомое, которое имеет самую короткую продолжительность жизни? Об этом пишет Live Science.

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На самом деле ученым очень сложно изучать животных, которые имеют короткий жизненный цикл. К тому же на Земле остается много не открытых видов живых существ, которые могут жить очень недолго. Тем не менее такие водные крылатые насекомые, как поденки, являются пока что главным претендентом на звание рекордсмена, имеющего самую короткую жизнь на планете.

По словам Люка Якобуса из Университета штата Индиана, США, поденки появляются из яиц и живут в виде личинок в течение 2 лет. Но это еще не настоящее насекомое. Крылья у них появляются во время последних стадий развития, которые называются субимаго и имаго. Но только на последней стадии поденки могут размножаться. Взрослая особь может прожить от 5 минут до 1 суток.

Такие водные крылатые насекомые, как поденки, являются пока что главным претендентом на звание рекордсмена, имеющего самую короткую жизнь на планете Фото: Live Science

У этих насекомых нет функционирующего рта и пищеварительной системы, поэтому они живут за счет ресурсов, накопленных в стадии личинки. По словам Якобуса, отсутствие пищеварительной системы у поденок позволяет самкам иметь внутри огромное количество яиц. Иногда можно обнаружить самок с 10 тысячами яиц внутри тела, причем некоторые из них могут находится даже в голове.

Из-за того, что поденки являются пищей для других животных, и потому, что они имеют слишком короткую жизнь, им нужно воспроизводить огромное количество потомства, чтобы многие из будущих насекомых могли дожить до стадии полноценной взрослой особи.

Учитывая, что поденки живут на Земле уже примерно 350 млн лет, значит такая стратегия выживания работает, считают ученые Фото: Wikipedia

Учитывая, что поденки живут на Земле уже примерно 350 млн лет, значит такая стратегия выживания работает, считают ученые. Скорее всего эволюция решила сделать более продолжительной жизнь у личинок, возможно, из-за их большей выживаемости. То есть, в стадии личинки происходит длительный процесс накопления питательных веществ, а затем все, что нужно взрослому насекомому – это немного полетать, заняться размножением и отложить яйца. Вот такая взрослая жизнь у поденок.

Сейчас биологи считают, что самая короткая жизнь среди всех видов поденок у вида Dolania americana. Взрослые самцы живут всего 1 час, а самки – 5 минут. Но этого времени хватает на размножение и на отложение яиц. Но в стадии личинки этот вид также проводит примерно 2 года.

Среди позвоночных самую короткую жизнь имеют рыбы вида Eviota sigillata Фото: LiveScience

Среди позвоночных самую короткую жизнь имеют рыбы вида Eviota sigillata — они живут в общей сложности примерно 2 месяца. В виде личинки эти рыбы живут в течение трех недель, за тем еще неделю-две им нужно для достижения стадии взрослой особи и в виде полноценной рыбы они могут прожить еще 3 недели.

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