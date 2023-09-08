Ананас из ада. На дне океана живет удивительный светящийся кальмар-вампир (видео)

Это забавное существо отличается кроваво-красной кожей, белым щелкающим клювом и крючками на щупальцах.

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Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты и таит в себе множество удивительных и весьма странных существ. Как, например, этот загадочный кальмар-вампир с кроваво-красной кожей, белым клювом и крючками, расположенными вдоль восьми рук, пишет Science Focus.

По сути, это существо представляет собой леденящий кровь призрак морских глубин. Шарма добавляет и его научное название Vampyroteuthis infernalis — ученые прозвали его "кальмаром-вампиром из ада". Впрочем, исследователи отмечают, что название немного вводит в заблуждение.

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Во-первых, эти удивительные существа вовсе и не кальмары, а дальние родственники осьминогов и кальмаров, которые являются единственными представителями своего семейства Vampyroteuthidae. Во-вторых, эти существа едва ли похожи на кровососущих тварей из ада — на самом деле они довольно миниатюрны и милы.

Исследователи отмечают, что, как правило, их тело достигает всего около 30 сантиметров в длину. Долгое время ученые понятия не имели, чем питаются эти кальмары-вампиры, и считали их опасными глубоководными хищниками. Но исследование 2012 года пролила свет на эту тайну — ученые обнаружили, что эти существа обладают своим собственным уникальным способом питания.

Тогда ученым удалось заснять уникальное видео того, как питается глубоководный кальмар-вампир. Кадры были записаны с помощью глубоководного робота, оснащенного камерами. На видео видно, как существо развернуло две длинные тонкие нити, в восемь раз длиннее его тела, и использовало их для сбора пушистых частиц органического вещества, известного как морской снег, которые стекают сверху. По сути, морской снег представляет собой смесь планктона и его помета, слипшихся воедино.

На видео видно, как время от времени существо сматывало свои нити, а затем вытирало их о руки и складывало в крохотные снежки, а затем подносило ко рту и проглатывало. Таким образом ученые узнали, что кальмары-вампиры на самом деле питаются морским снегом.

Известно, что эти существа обитают на глубине от 600 до 1200 метров, в части океана, известной как зона минимум кислорода. Поэтому весьма логично, что они разработали стратегию, позволяющую им тратить как можно меньше энергии. Вместо того чтобы метаться в поисках добычи, они могут плавать в толще воды и аккуратно собирать морской снег.

Как и всем обитателям, живущим в глубинах, кальмарам-вампирам необходимо было разработать стратегию защиты от хищников, и они отлично с этим справились. Ученые обнаружили, что эти удивительные существа принимают "позу ананаса", когда чувствуют угрозу — по сути, они поднимают вверх руки и выворачиваются на изнанку, так чтобы наружу торчали устрашающие на вид шипы.

Кроме того, они известны тем, что способны подсвечиваться свое тело — на конце каждого плеча у них находится точка биолюминесценции. Исследователям до сих пор не очень понятно, для чего именно нужны эти "фонари". Предполагается, что они могут использовать их, чтобы отпугивать хищников. Также кальмары-вампиры способны испускать облако светящейся слизи, чтобы отвлечь хищника и скрыться в темноте глубин.

Ранее Фокус писал о том, что найден кальмар, способный сделать приманку из собственной кожи.