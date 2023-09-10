Антарктида тает. Спасти континент не сможет затемнение Солнца: в чем причина

Геоинженерию считают действенным способом решения климатического кризиса, но не все так просто.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, такое технологическое решение, как значительное уменьшение света Солнца, поступающего на Землю, не спасет льды Антарктиды от таяния. Есть только один способ – прекратить сжигание ископаемого топлива, пишет ScienceAlert.

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На фоне усилившегося климатического кризиса, который проявляются в сильнейших пожарах, наводнениях и разных экстремальных погодных явлениях, некоторые ученые снова заговорили об эффективности геоинженерии. Одним из технологических решений для уменьшения катастрофических последствий изменения климата называют затемнение Солнца, то есть уменьшение количества света звезды, попадающего на нашу планету.

Это потенциально опасное решение может привести к непредсказуемым последствиям считают ученые. И тем не менее они решили выяснить, можно ли таким образом остановить рост глобальной температуры на Земле. Особенно их интересовало, может ли это спасти льды Антарктиды от таяния. По словам исследователей, скоро может наступить тот переломный момент, когда льды начнут таять очень быстро, а возможно этот момент уже наступил.

Например, в Западной Антарктиде уже сейчас наблюдается истощение ледяного покрова и это несмотря на то, что на континенте только середина зимы. Также сокращается количество морского льда, который окружает ледники на суше.

Например, в Западной Антарктиде уже сейчас наблюдается истощение ледяного покрова и это несмотря на то, что на континенте только середина зимы Фото: Britannica

По словам авторов исследования, если лед в этом регионе продолжит стремительно таять, то приведет не только к повышению уровня океана на несколько метров, но замедлит, а может и изменит разные океанические течения. Это будет иметь очень негативные последние для климата всей планеты.

Ученые в рамках исследования создали разные модели, в которых они использовали разные сценарии выброса в стратосферу аэрозолей для уменьшения количества солнечного света.

Модели показывают, что к 2050 году распыление в стратосфере диоксида серы в количестве миллионов тонн может замедлить таяние льдов Антарктиды. Но это произойдет лишь в том случае, если значительно уменьшить выбросы углерода в атмосферу.

Авторы пишут, что пока выбросы парниковых газов в атмосфере остаются на том же уровне, что и сейчас, то даже с распылением аэрозолей потребуются сотни или тысячи лет, чтобы сохранить ледники Антарктиды и не позволить им таять.

С другой стороны, ученые называют еще одну глобальную проблему, связанную с затемнением Солнца. Если процесс выброса аэрозолей прекратить через некоторое время, то это будет шоком для планеты, когда температура резко повысится.

Ученые считают, что пока что единственный способ спасти ледниковый покров Антарктиды – это значительно сократить выбросы парниковых газов и не проводить опасные эксперименты.

Фокус уже писал о том, что такие жители Антарктиды, как году императорские пингвины, уже к 2100 могут исчезнуть с лица Земли. Исследователи опасаются, что из-за потери морского льда Антарктиды эти животные оказались на грани вымирания.