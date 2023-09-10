Не все в нашей голове: ученый объясняет, что страх делает с телом человека

Люди по-разному ощущают страх, но он влияет на все наше тело.

Разные люди могут ощущать страх и беспокойство по-разному, то же самое касается и описания ощущений, которые возникают, когда нам страшно. У одних появляется боль в груди, у других – боль в животе. Но традиционно долгое время ученые рассматривали только мозг в качестве места, где зарождается и таится страх. Почему же люди ощущают его всем телом? Психиатр Араш Джаванбахт из Университета Уэйна, США, объясняет, как страх действует на мозг и тело и какое влияние на тело оказывает слишком сильное беспокойство, пишет ScienceAlert.

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Страх и мозг человека

Есть несколько участков в мозге человека, которые активно участвуют в обработке страха. Когда возникает опасность, и вы начинаете боятся, сенсорные сигналы сначала передаются в миндалевидное тело. Это небольшой участок мозга, который находится с ушами. Именно здесь происходит оценка текущей ситуации и появляется реакция на нее. То есть человек понимает, нужно спасаться или же стоит все воспринимать более спокойно. И такая реакция возникает очень быстро.

Эволюция сделала так, что миндалевидное тело развилось таким образом, чтобы сигналы обходили участки мозга, которые участвуют в логическом мышлении, и могут напрямую влиять на физические реакции.

Гиппокамп находится рядом с миндалевидным телом и тесно связан с ним. Он участвует в запоминании того, что является опасным для вас, а что – нет. Например, если человек смотрит на рычащего льва в зоопарке, то ему становится страшно, но гиппокамп блокирует страх, потому как лев не представялет угрозы.

Префронтальная кора головного мозга, расположенная над глазами, в основном участвует в когнитивных и социальных аспектах обработки страха. То есть, человек может боятся змею до тех пор, пока не узнает, что она не ядовитая и не угрожает человеку.

Хотя префронтальная кора регулирует эмоции, она также может научить человека боятся и все зависит вашего социального окружения. То есть, вы можете не боятся встречи с руководством до тех пор, пока коллега не расскажет вам о том, что существует угроза увольнения. Если мозг решает, что страх оправдан в данной конкретной ситуации, он активирует разные нейронные и гормональные связи для того, чтобы человек мог быстро подготовиться к нужным действиям.

Разные люди могут ощущать страх и беспокойство по-разному, то же самое касается и описания ощущений, которые возникают, когда нам страшно Фото: ScienceAlert

Страх и тело человека

В то же время мозг готовит организм человека к тому, что могут возникать сильные физические нагрузки, если, например, вам нужно убежать. Моторная кора головного мозга посылает быстрые сигналы в мышцы, чтобы подготовить их к быстрым движениям.

Среди этих мышц есть и мышцы сердца, а также желудка, которые помогают защитить эти органы. Таким образом и появляется боль в груди или в животе в стрессовых ситуациях. Симпатическая нервная система ускоряет сигналы мозга организму, а симпатические нейроны распространены по всему телу и особенно их много в сердце, легких и кишечнике.Эти нейроны заставляют надпочечники вырабатывать гормоны, такие как адреналин, которые путешествуют по крови, чтобы достичь этих органов и увеличить скорость их реакции на страх. Чтобы обеспечить достаточное кровоснабжение мышц, сигналы симпатической нервной системы увеличивают частоту биений сердца.

В легких сигналы симпатической нервной системы расширяют дыхательные пути и часто увеличивают частоту и глубину дыхания. Поэтому, когда человеку страшно может возникнуть одышка. Также эти сигналы замедляют работу желудка и кишечника и уменьшают приток крови, чтобы сохранить кислород и питательные вещества для сердца и мозга. Поэтому возникает дискомфорт в ЖКТ.

Все эти дискомфортные ощущения в теле передаются в качестве сигналов обратно в мозг, который их обрабатывает. Островковая доля является частью мозга, которая участвует в сознательной обработке боли и других неприятных ощущений в теле. Префронтальная кора мозга также обрабатывает эти сигналы и человек ощущает либо успокоение, ведь нет ничего страшного в том, что происходит с телом, или же наоборот возникает еще большее чувство тревоги, если проблема серьезная.

Эти ощущения иногда могут создать круговорот нарастающей тревоги, поскольку они заставляют мозг сильнее бояться ситуации из-за неприятных ощущений в теле. Хотя чувство страха и тревоги зарождается в мозге, его можно ощущать всем телом, ведь мозг изменяет функции организма.

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