Вкусно и совсем не грустно. 5 продуктов, помогающих справиться с депрессией и тревожностью

В ежедневной борьбе с изнуряющими психическими заболеваниями, людям важно хвататься за любые возможности сдерживать их натиск, и наука спешит на помощь с очередным их списком.

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Всем нам с детства известна поговорка — ты есть то, что ты ешь. Так вот, есть некоторые доказательства того, что продукты, которые мы едим, могут играть определенную роль в нашем настроении и психическом самочувствии, подтверждая древнюю мудрость. О списке из 5, подкрепленных исследованиями, продуктов, пишет Deseret News.

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В наше время психические проблемы выходят из тени табуированной темы и это не может не радовать. Однако, оказалось, что количество видов психических расстройств несчетное и каждый год наука открывает новые категории и подкатегории некоторых из них. В соответствии с этим, наука ежедневно ищет новые методы борьбы с недугами в самых различных аспектах нашей жизни. Так, под пристальный взор ученых уже не раз попадали продукты питания, являясь серьезным кандидатом на роль помощника в борьбе с депрессией и тревожностью.

Проведя множество исследований, ученые выделяют следующие продукты, которые могут положительно повлиять на наше психологическое самочувствие:

Ромашка — это не только ароматный чай, который мы пьем перед сном. Эта трава содержит вещества, которые действуют как антиоксиданты и уменьшают воспаление. Почему же это так важно для лечения тревоги? Некоторые физические побочные эффекты тревоги могут быть связаны с воспалением. Кроме того, ромашка, по-видимому, играет определенную роль в управлении химическими веществами в нашем мозге, связанными с настроением, такими как дофамин и серотонин. Некоторые исследования показали, что у людей, принимавших экстракт ромашки в течение определенного времени, уменьшались симптомы тревоги. Лосось – это не просто вкусная рыба. Он богат такими веществами, как витамин D, омега-3 жирные кислоты, DHA и EPA. Все они играют важную роль в работе мозга и регулировании настроения. В одном интересном исследовании было показано, что мужчины, регулярно употреблявшие в пищу атлантического лосося в течение определенного периода времени, чувствовали себя лучше в психическом плане и испытывали меньшую тревогу по сравнению с теми, кто не употреблял его в пищу. Темный шоколад — лакомство со скрытой пользой. Большинство из нас любят съесть кусочек темного шоколада, но знаете ли вы, что он обладает рядом преимуществ для психического здоровья? Помимо того, что он богат клетчаткой, железом и магнием, он, по-видимому, оказывает положительное влияние на настроение. Исследование показало, что у людей, употребляющих темный шоколад, меньше шансов почувствовать себя подавленными по сравнению с теми, кто не балует себя шоколадом. Молочный шоколад, однако, не показал таких преимуществ. Черника — маленькая, но могучая ягода, улучшающая настроение. В ней много антиоксидантов, которые связывают с уменьшением чувства тревоги и депрессии. Исследования показали, что молодые люди, принимавшие добавки из черники, со временем чувствовали себя лучше в психологическом плане. Кроме того, постоянное употребление в пищу сочетания фруктов и овощей, таких как черника, потенциально может привести к улучшению психического состояния. Орехи — хрустящий способ справиться с депрессией. Маленькие хрустящие и популярные вкусности, называемые орехами, несут в себе очень много разнообразной пользы. Исследования показали, что их регулярное употребление в пищу, будь то миндаль, грецкие орехи или другие их родственники, может быть связано с уменьшением вероятности возникновения депрессии. Так, взрослые, потреблявшие около 30 г орехов, реже прибегали к антидепрессантам и испытывали чувство подавленности.

Несмотря на то, что эти продукты питания могут дать положительный эффект, необходимо помнить, что они не заменяют профессиональной медицинской помощи или терапии, а лишь помогают справится с последствиями глубоко лежащих проблем. Но включение их в сбалансированный рацион может стать вкусным способом поддержать общее психическое состояние.

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