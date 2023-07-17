Единственное спасение. Найдено возможное лекарство от трудноизлечимой депрессии

Обычное обезболивающее эффективно вступил в борьбу с трудноизлечимой депрессией в новом исследовании.

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Кетамин, являющийся обезболивающим и известный наркотик, показывает некоторые перспективы в новой области — лечении трудноизлечимой депрессии. Этот рекреационный препарат потенциально может стать переломным моментом для тех, кто борется с депрессией, не поддающейся обычным методам лечения, пишет ScienceAlert.

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Прежде всего, давайте разберемся, что такое кетамин и каков принцип его действия. Это мощный анестетик, существующий уже более полувека. Он также известен своим незаконным рекреационным использованием, поскольку изменяет нейротрансмиттеры — маленькие химические образования, влияющие на наше настроение и восприятие, находящиеся в нашем мозге. В первых исследованиях на животных ученые обнаружили, что кетамин может значительно повышать уровень некоторых химических веществ в мозге, таких как дофамин, и это вызвало любопытство относительно того, какое воздействие он может оказывать на мозг человека.

Сейчас кетамин рассматривается в качестве средства лечения депрессии, которая не проходит, несмотря на применение различных антидепрессантов. Но это не свободная практика. Он назначается в тщательно контролируемых условиях из-за серьезных потенциальных рисков, например, возможности вызвать усиление суицидальных мыслей. Поэтому очень важно обеспечить тщательное наблюдение за пациентом не только во время лечения, но и после него.

Теперь давайте познакомимся с последним исследованием на эту тему, проведенным в Австралии и Новой Зеландии. Целью ученых было выяснить, насколько эффективен кетамин, вводимый под кожу, в сравнении с другими препаратами при лечении людей с резистентной к лечению депрессией. В исследовании приняли участие 184 человека, которые были разделены на группы. Одни получали кетамин, другие — препарат мидазолам, и все это происходило два раза в неделю в течение четырех недель.

Через четыре недели у значительного числа участников, получавших кетамин (19,6%), наблюдались признаки ремиссии по сравнению с теми, кто получал мидазолам (2%). Более того, если рассматривать менее строгий показатель улучшения состояния, например, снижение вдвое балла депрессии, то разница была еще больше (29% против 4%). Загвоздкой, впрочем, являлось то, что через четыре недели после окончания лечения устойчивое улучшение симптомов сбавило темп, что намекает на необходимость длительного лечения.

Следует отметить, что в данном исследовании использовались инъекции кетамина под кожу, что является экономически эффективным методом. Однако кетамин также может вводиться внутривенно капельно или в виде назального спрея. Последний метод даже одобрен в Австралии и Новой Зеландии. Каждый из этих методов вводит разное количество кетамина, и пока еще не решено, какой из них лучше.

Впечатляющие результаты этого исследования не означают, что мы должны игнорировать другие методы лечения депрессии. Транскраниальная магнитная стимуляция, другие препараты, психотерапия и даже изменения в образе жизни, такие как диета, физические упражнения и медитация, могут играть определенную роль в борьбе с депрессией.

Таким образом, трудно переоценить сложности, связанные с трудноизлечимой депрессией. Однако обнадеживающие результаты этого исследования позволяют предположить, что кетамин может стать маяком надежды для тех, кто борется с этим состоянием. Если вы или ваши знакомые столкнулись с депрессией, важно открыто обсудить с врачом все возможные варианты ее лечения.

Ранее Фокус писал об обнаружении нового типа депрессии, не поддающегося лечению. Благодаря этому открытию, 27% процентов людей на чью долю приходиться этот тип недуга, могут получить надежду на эффективное лечение в будущем.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.