Как распознать деменцию у собаки: кинолог назвала основные признаки заболевания

Это расстройство связывают с проблемами памяти у пожилых людей, однако известно, что деменция может поражать не только людей, но и наших питомцев.

Деменция представляет собой расстройство, которое проявляется проблемами с памятью у пожилых людей, однако оно также может проявляться и у наших питомцев, а именно собак старше определенного возраста, пишет Daily Mail.

По словам кинолога Лорны Уинтер, если вашему питомцу больше 7 лет и у него внезапно изменилось поведение, это может быть признаком когнитивной дисфункции у собак (CCD). Отметим, что слабоумие у животных отличается от человеческого. Кроме того существуют различные диеты, лекарства и поведенческая терапия, которые могут помочь, а потому следует незамедлительно обратиться к ветеринару за консультацией.

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Уинтер с коллегами назвали несколько предупреждающих сигналов, которые могут подсказать, что вам следует обратить внимание на здоровье питомца.

Взгляд в никуда

По словам кинолога все собаки в той или иной степени смотрят в пространство — дело в том, что зрение питомцев отличается от нашего и они очень восприимчивы к запахам, а потому, когда они смотрят в никуда, возможно, они пытаются обратить внимание на определенный запах. Однако у пожилых собак взгляд в никуда может быть признаком деменции.

По словам Уинтер, с возрастом собаки имеют тенденцию замедляться, в результате может произойти снижение когнитивных и сенсорных способностей. Нам может показаться, что они перестали шалить и игнорируют нас, однако это лишь часть "старения".

Сложные задачи

Если пожилые питомцы с трудом справляются с простыми вещами, которые раньше могли делать с легкостью — это может быть признаком CCD. Фактически снижение когнитивных функций означает, что с возрастом у вашего питомца попросту не хватает топлива, а потому она попросту не помнит, как выполнять те или иные задачи.

Отсутствие интереса к еде

Уинтер отмечает, что собаки страдающие деменцией испытывают чувство тревоги и стресса, а потому они менее уверены в своем окружении и людях вокруг них. В результате это может привести потере интереса к еде или ваш питомец может попросту забыть поесть.

Кинолог также отмечает, что слабоумие может оказать противоположный эффект — питомцы начнут есть в разы больше. Дело в том, что они попросту могут забывать о том, что уже поели.

Беспокойство и лай по ночам

Лай по ночам у молодых собак может быть признаком беспокойства, однако у пожилых животных он также может быть признаком слабоумия. Уинтер отмечает, что подобное поведение питомца может свидетельствовать о возрастной деменции.

Ходит в туалет в помещении

Уинтер отмечает, что конфуз в помещении может произойти с пожилыми собаками и это вполне может быть признаком собачьей деменции, а потому за подобным поведением питомца необходимо тщательно следить.

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