Сон с собакой. Ученые предупреждают об опасностях совместного сна с питомцами

Хотя есть много преимуществ для дремоты с вашим собачьим компаньоном под боком, некоторые ветеринары предупреждают, что это может быть рискованным делом, особенно в зимние месяцы.

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Одной из главных проблем является перегрев. Во время холодных периодов собаки с большей вероятностью прижимаются к вашей кровати под одеялом для тепла. Однако, если вы накрыты несколькими слоями толстых одеял и пледов, то некоторые собаки могут не суметь вылезти из-под них, если им станет слишком жарко, по словам одного из исследователей-ветеринаров, пишет IFL Science.

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"Очень маленькие собаки, щенки, пожилые собаки и собаки с артритом или другими проблемами с подвижностью могут не суметь вылезти из-под всех слоев одеял, не имея таким образом возможности охладиться. Следует избегать утяжеленных одеял, которые могут быть слишком тяжелыми для обеспечения безопасного выхода собаки. Электроодеяла могут привести к ожогам, а электрический шнур представляет опасность при жевании" — сказала Кэти Александер, руководитель ветеринарных исследований.

Есть также некоторые доказательства того, что совместное использование вашей кровати с собакой может повлиять на качество вашего сна. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что наличие собаки в постели увеличивает движение в течение всей ночи. Хотя ни один из участников не сообщил о каких-либо проблемах со сном, движение, возможно, указывало на то, что они не спали так крепко, как они думали. Однако это только одна сторона аргумента. Некоторые исследования показали, что совместное использование кровати с домашними животными не связано с каким-либо влиянием на качество сна. Другие исследования утверждали, что это может повлиять на качество сна, но влияние это — несущественно.

Ряд других исследований изучил плюсы и минусы наличия собаки в постели и пришли к выводу, что это может фактически улучшить самочувствие владельцев домашних животных. В исследовании 2018 года ученые пришли к выводу, что женщины, которые спят рядом со своей собакой, испытывали "более сильное чувство комфорта и безопасности" в течение ночи. И наоборот, обратное было верно для кошек, которые, по словам большинства владельцев домашних животных, были нарушителями их сна. Аналогичным образом, исследователи утверждают, что совместное использование кровати с домашними животными широко практиковалось на протяжении всей истории множеством различных культур. По какой причине такой совместный сон подходит многим людям и домашним животным просто отлично, ученым еще предстоит изучить.

"На протяжении всей истории люди делили свои спальные места с другими людьми и другими животными. Мы предлагаем, чтобы совместный сон между человеком и животным, а также взрослым и ребенком рассматривался как законные и социально приемлемые формы совместного сна. Более того, всестороннее понимание совместного сна человека и животных имеет значительные последствия для сна человека, отношений между человеком и животными и благополучия животных", — сказал автор исследования Брэдли Смит, психолог из Университета Центрального Квинсленда в Австралии.

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