Опасный новогодний стол. Ветеринары рассказали, чем не стоит кормить домашних питомцев

Список наиболее опасных продуктов для кошек и собак, употребления которых лучше избегать.

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Во время праздников мы, как правило, балуем себя различными вкусностями и, увы, не все из них полезны для нашего здоровья. Некоторые продукты с праздничного стола могут достаться и нашим питомцам, однако ученые предупреждают, что это может быть опасно, пишет Science Alert.

Клинический ассистент профессор ветеринарных клинических наук в Государственном университете Оклахомы Летисия Фануччи дала несколько полезных советов, каких продуктов следует избегать в праздники, чтобы не навредить своему питомцу.

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Жаренная пища

Жаренная птица с соусом — одно из наиболее популярных праздничных блюд, с этим согласятся и наши питомцы. Однако ветеринары предупреждают, что это может быть опасно для кошек и собак.

Например, жир, содержащийся в шкуре птицы, а также такие продукты как соус, масло и бекон, которые могут быть к ней добавлены, не подходят для собак и кошек. У домашних животных может развиться панкреатит или воспаление поджелудочной железы от избытка жиров.

Важно помнить, что наиболее распространенными симптомами панкреатита являются рвота и диарея. Ветеринары настоятельно советуют незамедлительно обратиться к врачу при таких симптомах у питомцев, а также сдать специальный тест на ферменты поджелудочной железы

Лук и хлеб

Однако угрозу несет не только индейка. Ветеринары предупреждают, что лук-порей, чеснок, репчатый лук, шнит-лук и лук-шалот могут быть полезными для человека, однако являются ядовитыми для кошек и собак.

При попадании в организм питомца эти продукты могут вызвать гемолитическую анемию — снижение количества эритроцитов.

Симптомы гемолитической анемии:

рвота;

диарея;

вялость;

желтуха.

В первую очередь ветеринары проводят анализы крови, чтобы понять, потребуется ли переливание крови, а затем устраняют симптомы интоксикации луком с помощью внутривенных вливаний, антиоксидантов и препаратов против тошноты.

Кроме того, угрозу несут продукты, приготовленные на дрожжах, например хлеб и булочки. Ветеринары предупреждают, что дрожжи могут бродить в теплых желудках животных и производят токсичные уровни этанола. В результате у питомцев возникает отравление этанолом, которое может привести к метаболическому ацидозу, вызывающему падение уровня глюкозы в крови, угнетение дыхания, судороги и даже остановку сердца.

Угроза таится в том, что, как правило, хозяева питомцев не подозревают метаболический ацидоз до тех пор, когда станет слишком поздно. К слову, кошки и собаки также могут отравиться этанолом налакавшись коктейлей или пива, потому следует держать алкогольные напитки подальше от животных.

Шоколад

Теобромин и кофеин, которые привлекают нас в шоколаде, могут быть опасными для кошек и собак. У питомцев, которые проглотили эту сладость, может развиться "шоколадная интоксикация". Основными симптомами которой являются:

тремор;

учащенное сердцебиение;

рвота;

диарея;

беспокойство;

судороги.

Ветеринары предупреждают, что подобная интоксикация требует незамедлительной медицинской помощи — необходимо опорожнить желудок и начать поддерживающую терапию внутривенными жидкостями и активированным углем.

Кроме того, в шоколаде содержится большое количество жира, а потому это лакомство не оценит и поджелудочная питомца.

Виноград

Ветеринары предупреждают, что виноград и изюм могут оказаться токсичными для собак. Винная кислота может вызвать острое заболевание почек, основными симптомами которого являются:

рвота;

периодическая диарея;

повышенное потребление воды.

Ветеринары рекомендуют сразу же обратиться к специалистам, чтобы стабилизировать состояние животного.

Ранее Фокус писал об опасностях, которые ждут домашних животных на новогодние праздники.