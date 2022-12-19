Небезпечний новорічний стіл. Ветеринари розповіли, чим не варто годувати домашніх вихованців

Список найнебезпечніших продуктів для котів і собак, вживання яких краще уникати.

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Під час свят ми, як правило, балуємо себе різними смаколиками, і, на жаль, не всі вони корисні для нашого здоров'я. Деякі продукти зі святкового столу можуть дістатися й нашим вихованцям, проте вчені попереджають, що це може бути небезпечно, пише Science Alert.

Клінічна асистентка, професорка ветеринарних клінічних наук у Державному університеті Оклахоми Летисія Фануччі дала кілька корисних порад, яких продуктів слід уникати на свята, щоб не нашкодити своєму вихованцю.

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Смажена їжа

Смажена птиця із соусом — одна з найпопулярніших святкових страв, із цим погодяться й наші вихованці. Однак ветеринари попереджають, що це може бути небезпечним для кішок і собак.

Наприклад, жир, що міститься в шкірі птиці, а також такі продукти як соус, олія та бекон, що можуть бути до неї додані, не підходять для собак і кішок. У свійських тварин може розвинутися панкреатит або запалення підшлункової залози від надлишку жирів.

Важливо пам'ятати, що найпоширенішими симптомами панкреатиту є блювання й діарея. Ветеринари наполегливо радять негайно звернутися до лікаря в разі таких симптомів у вихованців, а також скласти спеціальний тест на ферменти підшлункової залози.

Цибуля та хліб

Однак загрозу несе не лише індичка. Ветеринари попереджають, що цибуля-порей, часник, цибуля, цибуля-трибулька та цибуля шалот можуть бути корисними для людини, проте є отруйними для кішок і собак.

У разі потрапляння в організм вихованця ці продукти можуть спричинити гемолітичну анемію — зниження кількості еритроцитів.

Симптоми гемолітичної анемії:

блювання;

діарея;

млявість;

жовтяниця.

Насамперед ветеринари проводять аналізи крові, щоб зрозуміти, чи потрібно переливання крові, а потім усувають симптоми інтоксикації цибулею за допомогою внутрішньовенних вливань, антиоксидантів і препаратів проти нудоти.

Крім того, загрозу несуть продукти, приготовані на дріжджах, наприклад хліб і булочки. Ветеринари попереджають, що дріжджі можуть блукати в теплих шлунках тварин і виробляти токсичні рівні етанолу. В результаті у вихованців виникає отруєння етанолом, яке може призвести до метаболічного ацидозу, що викликає падіння рівня глюкози в крові, пригнічення дихання, судоми та навіть зупинку серця.

Загроза ховається в тому, що, як правило, господарі вихованців не підозрюють метаболічний ацидоз доти, доки не стане надто пізно. До речі, кішки та собаки також можуть отруїтися етанолом, напившись коктейлів або пива, тому слід тримати алкогольні напої подалі від тварин.

Шоколад

Теобромін і кофеїн, які приваблюють нас у шоколаді, можуть бути небезпечними для котів і собак. У вихованців, які проковтнули ці солодощі, може розвинутися "шоколадна інтоксикація". Її основними симптомами є:

тремор;

прискорене серцебиття;

блювання;

діарея;

занепокоєння;

судоми.

Ветеринари попереджають, що подібна інтоксикація потребує негайної медичної допомоги — необхідно спорожнити шлунок і почати підтримувальну терапію внутрішньовенними рідинами й активованим вугіллям.

Крім того, в шоколаді міститься велика кількість жиру, а тому ці ласощі не оцінить і підшлункова вихованця.

Виноград

Ветеринари попереджають, що виноград і родзинки можуть виявитися токсичними для собак. Винна кислота може спричинити гостре захворювання нирок, основними симптомами якого є:

блювання;

періодична діарея;

підвищене споживання води.

Ветеринари рекомендують відразу звернутися до фахівців, щоб стабілізувати стан тварини.

Раніше Фокус писав про небезпеки, які чекають на домашніх тварин у новорічні свята.