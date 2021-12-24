Учені розповіли, які небезпеки чекають на домашніх вихованців під час зимових свят

Зимові свята — чудовий час для відпочинку із сім'єю та друзями. Однак, цей час може бути небезпечним для домашніх тварин.

Їжа, подарунки, прикраси і навіть гості — усе це може стати небезпекою для улюблених пухнастиків, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зазначають ветеринари, період новорічних свят є однією з найжвавіших пір року. Тому дуже важливо, щоб усі в будинку знали, що для домашніх тварин безпечно, а що ні.

Які саме небезпеки чекають на вихованців?

1. Занепокоєння через незнайомих людей

Деякі домашні тварини можуть відчувати занепокоєння в присутності незнайомих людей, а також через зміни у своєму порядку дня.

Тому, забезпечивши вашого вихованця безпечним і тихим місцем, ви зменшите будь-які ризики як для відвідувачів, так і для самих вихованців. Особливо не варто залишати без нагляду собак поруч з гіперактивними або незнайомими дітьми, оскільки тварини можуть їх вкусити.

2. Святкова їжа та алкоголь

Друга проблема – святкова їжа. Те, що є смачним частуванням для людини, може виявитися небезпечним, а іноді навіть смертельним для домашніх тварин, тому не варто давати вихованцям їжу зі святкового столу.

При цьому деякі тварини можуть бути чутливими навіть до незначних змін у раціоні. Так, наприклад, у них можуть виявлятися ознаки розладу травлення та дискомфорту.

Собаки, як правило, менш перебірливі у виборі їжі, ніж кішки. Це означає, що собаки з більшою ймовірністю будуть їсти те, що їм не варто, але і з кішками теж треба бути обережними.

Панкреатит – хворобливий стан, який часто трапляється у собак, які вживали жирну їжу. Уникайте давати недоїдки своїм домашнім тваринам, щоб знизити цей ризик.

Варені кістки також можуть завдати серйозних травм, тому переконайтеся, що вони не потраплять у сміттєві баки, де їх можуть знайти тварини. Пироги з м'ясом, торти, виноград, смородина та солодощі, сповнені родзинок – усе це небезпечно для собак.

Горіхи макадамія і зовсім становлять небезпеку для здоров'я, викликаючи низку симптомів, включаючи слабкість, блювоту, нерухомість і депресію, інші горіхи і насіння можуть становити небезпеку ядухи.

Від чого потрібно берегти тварин, то це від алкоголю. Варто зазначити, що алкогольне отруєння у собак викликали навіть яблука, що гниють, тому тримайте харчові відходи подалі від вихованців.

Варто також не допускати улюбленців до сирого тіста, блакитного сиру та прикрас із солоного тіста, оскільки вони містять сполуки, які можуть спричинити серйозні захворювання.

А такі рослини, як цибуля, часник і шніт-цибуля містять хімічні речовини, які токсичні для котів та собак, і їхнє приготування не робить їх безпечнішими для тварин. Солодкі частування анітрохи не безпечніші.

3. Обгортки від їжі, подарунки та іграшки

Обгортки від цукерок також становлять не меншу загрозу для ваших улюбленців. Сторонні тіла, які потрапили у травний тракт, вимагають невідкладного хірургічного втручання.

Вживання іграшок, подарунків і прикрас може викликати пошкодження кишечника і кишкову непрохідність.

4. Новорічні рослини та прикраси

Голки з новорічних ялинок можуть встромлятися в лапи, призводячи до болю та інфекції. Серед інших святкових рослин, які токсичні при вживанні — пуансетія і ягоди падуба. Листя, пелюстки та пилок лілій особливо небезпечні для котів.

Антифриз, який іноді трапляється в деяких прикрасах, таких як снігові кулі — ще одна небезпека для кішок, оскільки ковтання невеликої кількості цих рідин може призвести до фатального результату.

Якщо ви бачите, що ваш вихованець щось з'їв або виглядає хворим, відразу звертайтеся до ветеринара.

Виявивши трохи більше турботи та уваги, ніж зазвичай, ми можемо убезпечити та вберегти наших улюблених вихованців від можливих небезпек у період свят.