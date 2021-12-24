Ученые рассказали, какие опасности ждут домашних питомцев во время зимних праздников

Зимние праздники — прекрасное время для отдыха с семьей и друзьями. Однако это время может оказаться опасным для домашних животных.

Еда, подарки, украшения и даже гости — все это может стать опасностью для любимых пушистиков, пишет IFLS.

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Как отмечают ветеринары, период новогодних праздников является одним из самых оживленных времен года. Поэтому очень важно, чтобы все в доме знали, что для домашних животных безопасно, а что нет.

Какие именно опасности ждут питомцев?

1. Беспокойство из-за незнакомых людей

Некоторые домашние животные могут испытывать беспокойство в присутствии незнакомых людей, а также из-за изменений в своем распорядке дня.

Поэтому, обеспечив вашего питомца безопасным и тихим местом, вы снизите любые риски как для посетителей, так и самих питомцев. Особенно не стоит оставлять без присмотра собак рядом с гиперактивными или незнакомыми детьми, так как животные могут их укусить.

2. Праздничная еда и алкоголь

Вторая проблема — праздничная еда. То, что является вкусным угощением для человека, может оказаться небезопасным, а иногда даже смертельным для домашних животных, поэтому не стоит давать своим питомцам есть с праздничного стола.

При этом некоторые животные могут быть чувствительны даже к незначительным изменениям в рационе. Так, например, у них могут проявляться признаки расстройства пищеварения и дискомфорта.

Собаки, как правило, менее разборчивы в выборе еды, чем кошки. Это означает, что собаки с большей вероятностью будут есть то, что им не следует, но и с кошками тоже следует быть осторожными.

Панкреатит — болезненное состояние, которое часто встречается у собак, употреблявших жирную пищу. Избегайте давать объедки своим домашним животным, чтобы снизить этот риск.

Вареные кости также могут нанести серьезные травмы, поэтому убедитесь, что они не попадут в мусорные баки, где их могут найти животные. Пироги с мясом, торты, виноград, смородина и сладости полны изюма – все это небезопасно для собак.

Орехи макадамия и вовсе представляют опасность для здоровья, вызывая ряд симптомов, включая слабость, рвоту, неподвижность и депрессию, а другие орехи и семена могут представлять опасность удушья.

От чего еще нужно беречь животных, как это от алкоголя. Стоит отметить, что алкогольное отравление у собак вызывали даже гниющие яблоки, поэтому держите пищевые отходы подальше от питомцев.

Следует также не допускать любимцев к сырому тесту, голубому сыру и украшениям из соленого теста, поскольку они содержат соединения, которые могут вызвать серьезные заболевания.

А такие растения, как лук, чеснок и шнитт-лук содержат химические вещества, которые токсичны для кошек и собак, и их приготовление не делает их более безопасными для животных. Сладкие угощения ничуть не безопаснее.

3. Обертки от еды, подарки и игрушки

Обертки от конфет также представляют не меньшую угрозу для ваших любимцев. Инородные тела, попадающие в пищеварительный тракт требуют неотложного хирургического вмешательства.

Употребление в пищу игрушек, подарков и украшений может вызвать повреждение кишечника и кишечную непроходимость.

4. Новогодние растения и украшения

Иглы с новогодних елок могут вонзаться в лапы, приводя к боли и инфекции. Среди других праздничных растений, которые токсичны при употреблении в пищу — пуансеттия и ягоды падуба. Листья, лепестки и пыльца лилий особенно опасны для кошек.

Антифриз, который иногда встречается в некоторых украшениях, таких как снежные шары — еще одна опасность для кошек, так как проглатывание небольшого количества этих жидкостей может привести к фатальному исходу.

Если вы видите, что ваш питомец что-то съел или выглядит больным, сразу же обращайтесь к ветеринару.

Проявив немного больше заботы и внимания, чем обычно, мы можем обезопасить и уберечь наших любимых питомцев от возможных опасностей в период праздников.