Сон із собакою. Вчені попереджають про небезпеку спільного сну з вихованцями

Хоч є багато переваг для сну з вашим собачим компаньйоном під боком, деякі ветеринари попереджають, що це може бути ризикованою справою, особливо в зимові місяці.

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Однією з головних проблем є перегрів. Під час холодних періодів собаки з більшою ймовірністю притискаються до ліжка під ковдрою для тепла. Однак, якщо ви накриті кількома шарами товстих ковдр і пледів, то деякі собаки можуть не зуміти вилізти з-під них, якщо їм стане надто спекотно, за словами одного з дослідників-ветеринарів, пише IFL Science.

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"Дуже маленькі собаки, цуценята, літні собаки та собаки з артритом або іншими проблемами з рухливістю можуть не зуміти вилізти з-під усіх шарів ковдр, не маючи таким чином можливості охолонути. Слід уникати обтяжених ковдр, які можуть бути надто важкими, для забезпечення безпечного виходу собаки. Електроковдри можуть призвести до опіків, а електричний шнур становить небезпеку при жуванні" — сказала Кеті Александер, керівник ветеринарних досліджень.

Є також деякі докази того, що спільне використання вашого ліжка із собакою може вплинути на якість вашого сну. Дослідження, проведене у 2020 році, показало, що наявність собаки у ліжку збільшує рух протягом усієї ночі. Хоча жоден із учасників не повідомив про будь-які проблеми зі сном, рух, можливо, вказував на те, що вони не спали так міцно, як вони думали. Однак це лише одна сторона аргументу. Деякі дослідження показали, що спільне використання ліжка з домашніми тваринами не пов'язане з впливом на якість сну. Інші дослідження стверджували, що це може вплинути на якість сну, але цей вплив несуттєвий.

Ряд інших досліджень вивчив плюси та мінуси наявності собаки в ліжку та дійшли висновку, що це може фактично покращити самопочуття власників домашніх тварин. У дослідженні 2018 року вчені дійшли висновку, що жінки, які сплять поряд зі своїм собакою, відчували "сильніше почуття комфорту та безпеки" протягом ночі. І навпаки, протилежне було для кішок, які, за словами більшості власників свійських тварин, були порушниками їхнього сну. Аналогічно, дослідники стверджують, що спільне використання ліжка з домашніми тваринами широко практикувалося протягом усієї історії безліччю різних культур. Чому такий спільний сон підходить багатьом людям і свійським тваринам, вченим ще належить вивчити.

“Протягом усієї історії люди ділили свої спальні місця з іншими людьми та іншими тваринами. Ми пропонуємо, щоб спільний сон між людиною та твариною, а також дорослими та дитиною розглядався як законні та соціально прийнятні форми спільного сну. Більше того, всебічне розуміння спільного сну людини і тварин має значні наслідки для сну людини, відносин між людиною і тваринами та благополуччя тварин", — сказав автор дослідження Бредлі Сміт, психолог з Університету Центрального Квінсленду в Австралії.

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