Оставлено чем-то живым. Ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана

Исследователи до сих пор не знают, что именно могло оставить эту загадочную сферу у подножья подводного вулкана и это весьма удручает команду.

На прошлой неделе исследователи обнаружили у подножья подводного вулкана у побережья Аляски странное золотое яйцо. Странный загадочный объект был найден на глубине около 3300 метров, имел золотистый цвет, а на его передней стенке зияла дыра, будто нечто пыталось прорваться в этот мир или добраться до содержимого самой сферы, пишет Live Science.

Отметим, что загадочное золотое яйцо было найдено на дне океана во время глубоководной экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Исследователям удалось захватить образец и поднять его на поверхность океана, после чего он был доставлен в лабораторию.

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По словам координатора экспедиции по исследованию океана Сэма Кандио, несмотря на все усилия, ученые до сих пор не знают, чем именно является этот загадочный объект. По словам ученого, хорошая новость заключается в том, что ученым удалось собрать и доставить образец в лабораторию, плохая же новость в том, что они до сих пор не смогли его идентифицировать. Единственное, что наверняка известно ученым — он имеет биологическое происхождение.

Кандио отмечает, что такое положение вещей "несколько унизительно" для ученых, однако оно также служит напоминанием о том, как мало нам известно о нашей планете и как много еще исследователям предстоит узнать и оценить по достоинству Мировой океан.

Известно, ширина странного золотого яйца, найденного в заливе Аляски, составляет около 10 сантиметров. На передней стенке сферы ученые обнаружили небольшое отверстие, а потому предположили, что объект может быть "футляром для яиц" или же морской губкой. Однако после того, как золотое яйцо было доставлено в лабораторию, ученые были весьма озадачены.

Золотое яйцо было найдено на дне океана Фото: SWNS

В данный момент команда пытается понять, связан ли шар с новым видом, известным видом или представляет собой ранее неизвестную стадию жизни. Кандио отмечает, что потребуется больше лабораторных исследований, коллективный опыт научного сообщества и более сложные инструменты, чтобы разгадать тайну этого загадочного золотого яйца.

Авторы исследования отмечают, что новые виды могут стать источниками медицинских методов лечения и вакцин, продуктов питания, энергии или других социальных благ. Именно поэтому так важно понять, что за объект был найден учеными на дне океана.

Ранее Фокус писал о том, что золотое яйцо у подножья вулкана на Аляске: кто оставил жутковатую сферу на дне Тихого океана.