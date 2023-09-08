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Технологии и наука

Золотое яйцо у подножья вулкана на Аляске: кто оставил жутковатую сферу на дне Тихого океана (фото)

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Фото: NOAA | Золотое яйцо обнаружили у подножия подводного вулкана

Исследователи изучили загадочную находку и предполагают, что она могла быть оставлена неизвестным науке глубоководным существом.

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В начале этой недели исследователи показали загадочное жутковатое золотое яйцо, найденное у подножья подводного вулкана в Тихом океане недалеко от побережья Аляски. Ученые обнаружили столь загадочную находку во время глубоководных погружений и почти неделю пытались распознать, что это такое и кому может принадлежать, пишет Daily Mail.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) собрали образцы с морского дна и изучили их в лаборатории. Команда отмечает, что блестящее золотое яйцо на ощупь напоминает какую-то ткань или кожу. Изначально предполагалось, что объект может быть яичной оболочкой или остатками морской губки, однако лабораторные тесты ДНК могут выявить совершенно новое животное, ранее неизвестное науке.

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Отметим, что во время обнаружения эксперты NOAA сравнили находку с чем-то "из фильма ужасов", намекая на фильм "Чужой". По словам доктора Тэмми Хортон из Национального океанографического центра в Саутгемптоне, до сих пор не совсем понятно, кто или что могло оставить жутковатое золотое яйцо, однако это в действительности может быть "потенциально новый вид".

По словам Хортон, хорошая новость заключается в том, что ученым удалось забрать образец с морского дна, а значит у исследователей будет шанс его досконально изучить, а также провести генетический анализ. В конце концов это позволит определить от какого животного он произошел.

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Учитывая, что до двух третей жизни, живущей в глубоких океанах, науке неизвестно, это может означать новое захватывающее открытие
Фото: SWNS

Любопытным кажется и то, что образец был обнаружен на морском дне с зияющей дырой спереди, будто что-то вырвалось из него или пыталось прорваться внутрь. Хортон также считает, что золотая оболочка может быть чем-то вроде "ящика для яиц" — это бы могло объяснить наличие выходного отверстия.

По словам доцента кафедры охраны морской среды Эксетерского университета, доктора Люси Вудалл, обнаруженный объект также похож на губку — неподвижное водное беспозвоночное, очень похожее на коралл. В таком случае дыра на передней стенке может быть обычным повреждением. В то же время ученая отмечает, что морские глубины полны чудес, а потому золотое яйцо может стать толчком к открытию нового вида.

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Образец золотого яйца был доставлен в лабораторию для изучения
Фото: SWNS

Профессор глубоководной экологии в Плимутском университете Керри Хауэлл сказала, что найденный на морском дне объект "странный" и не похож ни на что, с чем ей доводилось сталкиваться ранее за все 20 лет глубоководных исследований.

По словам Хауэлл, отверстие на золотом яйце в действительности может оказаться местом, где существо вдыхает и выдыхает, если, например, это губка. Или же в конечном итоге может оказаться местом, откуда существо вылупилось, если золотое яйцо окажется яичной оболочкой.

Блестящий объект на ощупь нежный, как кожная ткань Fullscreen
Блестящий объект на ощупь нежный, как кожная ткань
Фото: SWNS

Изучение объекта в лаборатории показало, что в действительности он вовсе не золотого цвета — этот эффект получился из-за света фар подводного аппарата. Уже в лаборатории ученые заметили, что яйцо на самом деле светло-коричнево-желтого цвета, близкого к "многим другим органическим оттенкам".

Ранее Фокус писал о том, что древний подводный вулкан все еще "живой" и покрыт миллионом гигантских яиц: что обнаружили ученые.