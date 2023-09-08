Золотое яйцо у подножья вулкана на Аляске: кто оставил жутковатую сферу на дне Тихого океана (фото)

Исследователи изучили загадочную находку и предполагают, что она могла быть оставлена неизвестным науке глубоководным существом.

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В начале этой недели исследователи показали загадочное жутковатое золотое яйцо, найденное у подножья подводного вулкана в Тихом океане недалеко от побережья Аляски. Ученые обнаружили столь загадочную находку во время глубоководных погружений и почти неделю пытались распознать, что это такое и кому может принадлежать, пишет Daily Mail.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) собрали образцы с морского дна и изучили их в лаборатории. Команда отмечает, что блестящее золотое яйцо на ощупь напоминает какую-то ткань или кожу. Изначально предполагалось, что объект может быть яичной оболочкой или остатками морской губки, однако лабораторные тесты ДНК могут выявить совершенно новое животное, ранее неизвестное науке.

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Отметим, что во время обнаружения эксперты NOAA сравнили находку с чем-то "из фильма ужасов", намекая на фильм "Чужой". По словам доктора Тэмми Хортон из Национального океанографического центра в Саутгемптоне, до сих пор не совсем понятно, кто или что могло оставить жутковатое золотое яйцо, однако это в действительности может быть "потенциально новый вид".

По словам Хортон, хорошая новость заключается в том, что ученым удалось забрать образец с морского дна, а значит у исследователей будет шанс его досконально изучить, а также провести генетический анализ. В конце концов это позволит определить от какого животного он произошел.

Учитывая, что до двух третей жизни, живущей в глубоких океанах, науке неизвестно, это может означать новое захватывающее открытие Фото: SWNS

Любопытным кажется и то, что образец был обнаружен на морском дне с зияющей дырой спереди, будто что-то вырвалось из него или пыталось прорваться внутрь. Хортон также считает, что золотая оболочка может быть чем-то вроде "ящика для яиц" — это бы могло объяснить наличие выходного отверстия.

По словам доцента кафедры охраны морской среды Эксетерского университета, доктора Люси Вудалл, обнаруженный объект также похож на губку — неподвижное водное беспозвоночное, очень похожее на коралл. В таком случае дыра на передней стенке может быть обычным повреждением. В то же время ученая отмечает, что морские глубины полны чудес, а потому золотое яйцо может стать толчком к открытию нового вида.

Образец золотого яйца был доставлен в лабораторию для изучения Фото: SWNS

Профессор глубоководной экологии в Плимутском университете Керри Хауэлл сказала, что найденный на морском дне объект "странный" и не похож ни на что, с чем ей доводилось сталкиваться ранее за все 20 лет глубоководных исследований.

По словам Хауэлл, отверстие на золотом яйце в действительности может оказаться местом, где существо вдыхает и выдыхает, если, например, это губка. Или же в конечном итоге может оказаться местом, откуда существо вылупилось, если золотое яйцо окажется яичной оболочкой.

Блестящий объект на ощупь нежный, как кожная ткань Фото: SWNS

Изучение объекта в лаборатории показало, что в действительности он вовсе не золотого цвета — этот эффект получился из-за света фар подводного аппарата. Уже в лаборатории ученые заметили, что яйцо на самом деле светло-коричнево-желтого цвета, близкого к "многим другим органическим оттенкам".

Ранее Фокус писал о том, что древний подводный вулкан все еще "живой" и покрыт миллионом гигантских яиц: что обнаружили ученые.