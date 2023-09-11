Отдохнуть с пользой для сердца. Измерение давления лежа показывает более точный результат

Новое исследование обнаружило, что отдых перед процедурой и измерение давления в позе лежа гораздо точнее предсказывают будущее развития проблем с сердечно-сосудистой системой.

Процедура измерения давления стала нормой для миллионов людей по всему миру уже давно стало общепринятой нормой. Чаще всего его меряют сидя, но новое исследование, представленное на Научной сессии по гипертонии 2023 Американской ассоциации сердца (AАС) в Бостоне, утверждает, что если мерить давление в положении лежа, можно получить более точные результаты, сообщает American Heart Association.

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Исследователи изучили показатели артериального давления более 11 000 человек, снятые в положении сидя и лежа. Затем они наблюдали за этими участниками, которым в среднем было около 54 лет, в течение 25-28 лет. В результате исследования, оказалось, что у людей с высоким кровяным давлением измерения в положении лежа лучше предсказывают надвигающиеся проблемы со здоровьем, такие как инсульты или сердечные заболевания, чем в положении сидя.

Интересно, что у людей, чье давление было высоким только в положении лежа, риск сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений был заметно выше, чем у тех, у кого показатели были в норме в обоих положениях.

Полученные результаты привлекли внимание доктора Стивена Юрашека, старшего научного сотрудника исследования. Ему показалось неожиданным, что положение, в котором измеряется артериальное давление, может иметь такое значение. Он считает, что это открытие может помочь врачам определить, какие пациенты нуждаются в более срочном лечении. Для тех, кто интересуется, что такое "нормальное" артериальное давление — обычно им считается систолическое давление ниже 120 мм рт. ст. и диастолическое давление ниже 80 мм рт. ст.

Артериальное давление не является статичным. В течение дня оно то повышается, то понижается. Поэтому, по мнению доктора Юрашека, наиболее достоверными являются ночные показатели. Когда мы стоим или сидим, сила тяжести может влиять на показатели артериального давления. Он утверждает, что в положении лежа показания могут быть ближе к истинному артериальному давлению, а это очень важно, поскольку высокое артериальное давление повышает риск инфарктов и инсультов.

Хотя данное исследование вызвало определенный ажиотаж в научных кругах, важно знать, что оно имеет свои ограничения. Во-первых, во время исследования пациенты лежали около 20 минут перед измерением, что не является обычной процедурой на приеме у врача. Кроме того, могут действовать и другие факторы. Например, люди могут чувствовать себя более расслабленно в положении лежа, или на показания может влиять то, как смещаются жидкости в организме при смене положения.

Несмотря на то, что данное исследование позволяет сделать новые выводы, оно находится на ранней стадии, предварительные его результаты были представлены в закрытом формате на Научной сессии по гипертонии 2023, и оно еще не прошло рецензирование. Потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли измерение артериального давления в положении лежа является наилучшим способом диагностики заболеваний и профилактического контроля. Тем не менее, потенциал того, что подобная простая манипуляция может улучшить оценку состояния здоровья, несомненно, есть.

Поэтому, когда вы в следующий раз будете проверять свое артериальное давление, возможно, стоит подумать о преимуществах проведения данного замера в положении лежа. В конце концов, оставаться информированным и проактивным в отношении своего здоровья — это всегда хорошая позиция или, в данном случае, поза — которую нужно занимать.

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