Высокое кровяное давление. Новое исследование ставит под сомнение понятие нормы давлении у людей

Как бы ошеломительно это ни звучало, согласно отчету Американской кардиологической ассоциации за 2023 год, почти половина американцев в возрасте от 20 лет и старше, или более 122 миллионов человек, имеют высокое кровяное давление.

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И даже если сейчас ваши показатели в норме, с возрастом они, скорее всего, увеличатся. Более трех четвертей американцев в возрасте 65 лет и старше имеют высокое кровяное давление. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Новое исследование показало, что большинство американцев не знают нормального или здорового диапазона артериального давления, но, что поразительно, они думают, что знают. И это повод для серьезного беспокойства, пишет Science Alert.

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Руководили исследованием эксперт по коммуникациям в области здравоохранения и кардиолог. Вместе с сотрудниками по вопросам здравоохранения они опросили более 6500 американцев на предмет их знаний об артериальном давлении. Они были набраны в рамках исследования "Понимание Америки", репрезентативной выборки жителей США.

В новом исследовании, опубликованном в январе 2023 года, ученые обнаружили, что 64 процента выразили уверенность в своем понимании цифр артериального давления, но только 39 процентов действительно знали, что такое нормальное или здоровое кровяное давление.

Такая ложная уверенность может быть вредной, поскольку она может помешать людям обращаться за медицинской помощью по поводу высокого кровяного давления. В конце концов, если вы считаете, что это нормально, зачем говорить с врачом о вашем кровяном давлении?

Часть причин этой самоуверенности начинается в кабинете врача. Как правило, медсестра приносит манжет для измерения артериального давления, надевает ее на плечо и снимает показания. Медсестра может объявить результат, снять манжету и записать его для врача. Когда приедет врач, сеанс вполне может перейти к другим вопросам, не говоря ни слова об измерении артериального давления.

Вероятно, это происходит потому, что ваш врач хочет сосредоточиться на том, как вы себя чувствуете и почему вы здесь. Но в результате вы можете уйти с приема, думая, что ваше кровяное давление в порядке, даже если это не так.

Около 70 процентов американцев в течение жизни имеют высокое кровяное давление. Более того, только у 1 из 4 пациентов с гипертонией артериальное давление находится под контролем. А поскольку высокое кровяное давление обычно не имеет симптомов, вы можете иметь его, даже не подозревая об этом. Чтобы снизить риск сердечных приступов и инсультов, очень важно понимать свои показания артериального давления. Это особенно актуально для пациентов с такими заболеваниями, как болезни сердца, почек и диабет.

Артериальное давление сообщается двумя числами. Первое число — это ваше систолическое артериальное давление, им измеряют давление в артериях, когда сердце бьется. Второе число, ваше диастолическое кровяное давление, используется для измерения давления в ваших артериях между ударами сердца.

Нормальное или здоровое артериальное давление у взрослых составляет менее 120/80 миллиметров ртутного столба. Это единица измерения, пришедшая из ранних устройств для измерения артериального давления, которые смотрели, как далеко ваше кровяное давление может поднять столбик жидкой ртути. Для большинства пациентов чем он ниже, тем лучше.

Гипертония 1 стадии, которая является нижней стадией высокого кровяного давления, начинается при 130/80. Гипертония 2 стадии, которая является более тяжелой стадией высокого кровяного давления, начинается при 140/90.

Оба числа крайне важны, потому что каждое повышение систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба или диастолического артериального давления на 10 удваивает шансы человека умереть от сердечного приступа или инсульта.

Чтобы избежать ложной уверенности, спрашивайте о своем артериальном давлении при каждом посещении врача и выясняйте, что означают цифры. Если ваше артериальное давление выше нормального или здорового диапазона, Кардиологическая ассоциация рекомендует следующие 10 советов:

Поговорите со своим врачом. Если у вас высокое кровяное давление, спросите его о стратегиях снижения и о том, как вы можете отслеживать свое кровяное давление в домашних условиях. Придерживайтесь здоровой для сердца диеты. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, птица и рыба без кожи, орехи и бобовые, а также оливковое масло полезны для сердца. Красное мясо, насыщенные жиры и транс-жиры, а также ультраобработанные продукты вредны для вашего сердца. Сократите употребление соли, которая повышает кровяное давление. Диетические рекомендации рекомендуют не более 2300 миллиграммов натрия в день. Даже если вы не добавляете соль в свои блюда, вы все равно можете получить слишком много из ультраобработанных продуктов. Одна порция консервированного куриного супа с лапшой содержит 680 миллиграммов натрия. Один Биг Мак из Макдональдса содержит 1010 миллиграммов натрия. Ограничьте употребление алкоголя. Будь то пиво, вино или спиртные напитки, алкоголь повышает кровяное давление. Алкоголь лучше не употреблять, но, если употребляете, соблюдайте ограничения, рекомендованные Диетическими рекомендациями. Для женщин это максимум один напиток в день. Для мужчин это не более двух напитков в день. Один напиток — это 354 мл пива, 118 мл вина, 44 мл 80-градусного спирта или 30 мл 100-градусного спирта. Будьте более физически активны. Всего два с половиной часа физической активности в неделю могут помочь снизить кровяное давление. Например, это 30-минутная прогулка пять дней в неделю. Вы также можете изменить свою физическую активность, плавая, поднимая тяжести, занимаясь йогой или танцами. Поддерживайте здоровый вес. Даже потеря нескольких фунтов может помочь справиться с высоким кровяным давлением у людей с избыточным весом. Спросите своего врача о здоровом подходе к снижению веса. Управляйте стрессом, который вреден для вашего кровяного давления. Хотя снятие стресса не всегда снижает кровяное давление, снижение уровня стресса может помочь вам почувствовать себя лучше. Есть много способов справиться со стрессом, в том числе научиться иногда говорить "нет", проводить время с семьей и друзьями и медитировать. Если вы курите, вейпите или и то, и другое: бросьте сейчас. Оба метода употребления никотина вредны для сердца и кровеносных сосудов и способствуют повышению кровяного давления. Отказ от курения может снизить риск сердечных заболеваний почти до того же уровня, что и у людей, которые никогда не курили. И преимущества отказа от курения начинаются сразу. Недавнее исследование показало, что всего через 12 недель у людей, которые бросили курить, кровяное давление было ниже, чем когда они еще курили. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний есть рекомендации по программам и лекарствам, которые могут помочь вам бросить курить. Принимайте лекарства, которые часто рекомендуются людям с гипертензией 2-й стадии и некоторым пациентам с гипертонией 1-й стадии, в том числе тем, у кого есть болезни сердца, почек или диабет. Большинству пациентов требуется два-три лекарства, чтобы снизить артериальное давление до нормального или здорового уровня. Недавний метаанализ показал, что снижение систолического артериального давления на 5 миллиметров ртутного столбика с помощью лекарств снижает риск серьезных сердечно-сосудистых событий примерно на 10 процентов, независимо от исходного артериального давления или предшествующего диагноза сердечно-сосудистых заболеваний. Отслеживайте артериальное давление дома. Рекомендуется автоматический проверенный монитор в виде манжета, который надевается на плечо. Запись показаний, сделанных с течением времени, может помочь вашему врачу скорректировать лечение по мере необходимости.

Высокое кровяное давление — тихий убийца. А профилактика и знание своих показателей может спасти вам жизнь.

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