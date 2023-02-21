Високий кров'яний тиск. Нове дослідження ставить під сумнів поняття норми тиску людей

Як би приголомшливо це не звучало, згідно з звітом Американської кардіологічної асоціації за 2023 рік, майже половина американців віком від 20 років і старше, або понад 122 мільйони людей, мають високий кров'яний тиск.

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І навіть якщо зараз ваші показники в нормі, з віком вони, швидше за все, збільшаться. Понад три чверті американців у віці 65 років і старші мають високий кров'яний тиск. Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, є основним фактором ризику серцевих захворювань та інсульту.

Нове дослідження показало, що більшість американців не знають нормального чи здорового діапазону артеріального тиску, але, що вражає, вони думають, що знають. І це привід для серйозного занепокоєння, пише Science Alert.

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Керували дослідженням експерт з комунікацій у галузі охорони здоров'я та кардіолог. Разом із співробітниками з питань охорони здоров'я вони опитали понад 6500 американців щодо їхніх знань про артеріальний тиск. Вони були набрані у межах дослідження "Розуміння Америки", репрезентативної вибірки жителів США.

У новому дослідженні, опублікованому в січні 2023 року, вчені виявили, що 64 відсотки висловили впевненість у своєму розумінні цифр артеріального тиску, але лише 39 відсотків справді знали, що таке нормальний чи здоровий кров'яний тиск.

Така помилкова впевненість може бути шкідливою, оскільки вона може завадити людям звертатися за медичною допомогою щодо високого кров'яного тиску. Зрештою, якщо ви вважаєте, що це нормально, навіщо говорити з лікарем про ваш кров'яний тиск?

Частина причин цієї самовпевненості починається у кабінеті лікаря. Зазвичай, медсестра приносить манжет для вимірювання артеріального тиску, надягає його на плече та знімає показання. Медсестра може оголосити результат, зняти манжет і записати його для лікаря. Коли приїде лікар, сеанс може перейти до інших питань, не кажучи ні слова про вимірювання артеріального тиску.

Ймовірно, це відбувається тому, що ваш лікар хоче зосередитися на тому, як ви почуваєтеся і чому ви тут. Але в результаті ви можете піти з прийому, думаючи, що ваш кров'яний тиск у порядку, навіть якщо це не так.

Близько 70 відсотків американців упродовж життя мають високий кров'яний тиск. Понад те, тільки у 1 із 4 пацієнтів з гіпертонією артеріальний тиск знаходиться під контролем. А оскільки високий кров'яний тиск зазвичай не має симптомів, ви можете мати його навіть не підозрюючи про це. Щоб знизити ризик серцевих нападів та інсультів, важливо розуміти свої показання артеріального тиску. Це особливо актуально для пацієнтів із такими захворюваннями, як хвороби серця, нирок та діабет.

Артеріальний тиск повідомляється двома числами. Перше число — це ваш систолічний артеріальний тиск, ним вимірюють тиск в артеріях, коли серце б'ється. Друге число, ваш діастолічний кров'яний тиск, використовується для вимірювання тиску у ваших артеріях між ударами серця.

Нормальний або здоровий артеріальний тиск у дорослих становить менше 120/80 мм ртутного стовпа. Це одиниця виміру, що прийшла з ранніх пристроїв для вимірювання артеріального тиску, які дивилися, як далеко ваш кров'яний тиск може підняти стовпчик рідкої ртуті. Для більшості пацієнтів чим він нижчий, тим краще.

Гіпертонія стадії 1, яка є нижньою стадією високого кров'яного тиску, починається при 130/80. Гіпертонія 2 стадії, яка є важчою стадією високого кров'яного тиску, починається при 140/90.

Обидва числа дуже важливі, тому що кожне підвищення систолічного артеріального тиску на 20 мм ртутного стовпа або діастолічного артеріального тиску на 10 подвоює шанси людини померти від серцевого нападу або інсульту.

Щоб уникнути помилкової впевненості, запитуйте про свій артеріальний тиск при кожному відвідуванні лікаря та з'ясовуйте, що означають цифри. Якщо ваш артеріальний тиск вищий за нормальний або здоровий діапазон, Кардіологічна асоціація рекомендує наступні 10 порад:

Поговоріть зі своїм лікарем. Якщо ви маєте високий кров'яний тиск, запитайте його про стратегії зниження і про те, як ви можете відстежувати свій кров'яний тиск у домашніх умовах. Дотримуйтесь здорової дієти для серця. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирні молочні продукти, птах і риба без шкіри, горіхи та бобові, а також оливкова олія корисна для серця. Червоне м'ясо, насичені жири та транс-жири, а також ультраоброблені продукти шкідливі для вашого серця. Скоротіть вживання солі, що підвищує кров'яний тиск. Дієтичні рекомендації рекомендують трохи більше 2300 міліграмів натрію щодня. Навіть якщо ви не додаєте сіль у свої страви, ви все одно можете отримати занадто багато ультраоброблених продуктів. Одна порція консервованого курячого супу з локшиною містить 680 міліграм натрію. Один Біг Мак із Макдональдсу містить 1010 міліграмів натрію. Обмежте вживання алкоголю. Чи то пиво, вино чи спиртні напої, алкоголь підвищує кров'яний тиск. Алкоголь краще не вживати, але, якщо вживаєте, дотримуйтесь обмежень, рекомендованих дієтичними рекомендаціями. Для жінок це максимум один напій на день. Для чоловіків це не більше двох напоїв на день. Один напій — це 354 мл пива, 118 мл вина, 44 мл 80-градусного спирту або 30 мл 100-градусного спирту. Будьте більш фізично активними. Усього дві з половиною години фізичної активності на тиждень можуть допомогти знизити кров'яний тиск. Наприклад, це 30-хвилинна прогулянка п'ять днів на тиждень. Ви також можете змінити свою фізичну активність, плаваючи, піднімаючи тяжкості, займаючись йогою чи танцями. Підтримуйте здорову вагу. Навіть втрата кількох фунтів може допомогти впоратися з високим кров'яним тиском у людей із надмірною вагою. Запитайте свого лікаря про здоровий підхід до зниження ваги. Керуйте стресом, що шкідливий для вашого кров'яного тиску. Хоча зняття стресу не завжди знижує кров'яний тиск, зниження рівня стресу може допомогти вам відчути себе краще. Є багато способів впоратися зі стресом, у тому числі навчитися іноді говорити "ні", проводити час із сім'єю та друзями та медитувати. Якщо ви курите, вейпите або те й інше: киньте зараз. Обидва методи вживання нікотину шкідливі для серця та кровоносних судин та сприяють підвищенню кров'яного тиску. Відмова від куріння може знизити ризик серцевих захворювань майже до того ж рівня, що й у людей, які ніколи не курили. І переваги відмови від куріння починаються одразу. Нещодавнє дослідження показало, що всього через 12 тижнів у людей, які кинули палити, кров'яний тиск був нижчим, ніж коли вони курили. У Центрах з контролю та профілактики захворювань є рекомендації щодо програм та ліків, які можуть допомогти вам кинути палити. Приймайте ліки, які часто рекомендуються людям з гіпертензією 2-ї стадії та деяким пацієнтам з гіпертонією 1-ї стадії, зокрема тим, хто має хвороби серця, нирок або діабет. Більшості пацієнтів потрібно двоє-троє ліків, щоб знизити артеріальний тиск до нормального чи здорового рівня. Недавній метааналіз показав, що зниження систолічного артеріального тиску на 5 мм ртутного стовпчика за допомогою ліків знижує ризик серйозних серцево-судинних подій приблизно на 10 відсотків, незалежно від вихідного артеріального тиску або попереднього діагнозу серцево-судинних захворювань. Слідкуйте за артеріальним тиском вдома. Рекомендується автоматичний перевірений монітор у вигляді манжета, який одягається на плече. Запис показань, зроблених з часом, може допомогти вашому лікарю скоригувати лікування за необхідності.

Високий кров'яний тиск — тихий вбивця. А профілактика та знання своїх показників може врятувати вам життя.

Раніше Фокус писав про те, як знизити високий кров'яний тиск назавжди. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск та підтримувати його на рівні.