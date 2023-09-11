Нефритовые диски Древнего Китая: ученые до сих пор не могут объяснить назначение сокровищ неолита

В Древнем Китае на телах китайских аристократов размещали большие нефритовые диски. Их назначение и сложный процесс создания до сих пор вызывают вопросы среди ученых.

Нефрит, ценный твердый камень, состоящий из различных силикатных минералов, обычно бесцветный, но часто приобретает изумрудно-зеленый оттенок из-за примесей, таких как хром. Он встречается в двух основных формах: нефрит и жадеит. Чрезвычайная твердость нефрита является вызовом для ремесленников, поэтому удивительно, почему древние жители Китая эпохи неолита выбрали именно этот материал для своих творений, пишет Ancient Origins.

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Считается, что в эпоху отсутствия металлических инструментов изготовление таких артефактов требовало бы очень много времени и усилий. Неизбежно возникает вопрос: зачем вкладывать такие значительные ресурсы в их производство?

Нефритовые диски, или би, происходят от культуры Лянчжу, процветавшей в период позднего неолита примерно с 3300 по 2300 год до нашей эры. Археологические находки этой культуры свидетельствуют об их мастерстве в различных областях, включая ткачество, лакирование и деревянное строительство с использованием врезных и теноновых соединений.

Однако нефритовые артефакты, в частности диски конг и би, демонстрируют уровень изящества, который действительно поражает воображение. Эти нефритовые артефакты, которые, как считается, предназначались для церемониальных целей. Многие из них содержат символы, связанные с небесными явлениями.

Культура Лянчжу была последней неолитической нефритовой культурой в дельте реки Янцзы в Китае Фото: Alchetron/ CC BY SA

Диски найдены в многочисленных элитных гробницах, охватывающих период от культуры Хуншань (3800 — 2700 гг. до н. э.) до культуры Лянчжу (3000 — 2000 гг. до н. э.). Они были на телах умерших: над головой, на груди и под ногами представителей китайской элиты.

Некоторые теории предполагают, что нефритовые диски служили проводниками для душ умерших, помогая им в путешествии в потусторонний мир. Другая гипотеза утверждает, что нефрит предотвращал разложение плоти, что указывает на его роль в ритуалах или практиках, связанных с переходом в потусторонний мир.

Одно из правдоподобных объяснений значения этих каменных дисков заключается в их потенциальной связи с божествами. Другие предполагают, что они символизируют солнце или колесо, воплощая цикличность существования, от жизни к смерти и возрождению.

Пример перфорированного диска из нефритового би с изображением драконов. Такие диски были ритуальными предметами Фото: Public Domain/Editor at Large/ CC BY-SA 2.5

Присутствие небесных символов на этих дисках намекает на возможную связь с небесными силами или циклическим развитием жизни, смерти и обновления. Эти символы, которые могли представлять звезды, созвездия или другие небесные тела, указывают на веру в непрерывность существования после смерти. Нанося эти символы на диски, представители культуры Лянчжу, возможно, стремились выразить свое понимание вечного путешествия жизни через различные ее фазы.

Альтернативная гипотеза проводит параллели между нефритовыми дисками и древними ритуалами, касающиеся подчинения и динамики власти. Исторические записи свидетельствуют, что эти диски играли определенную роль во время конфликтов, когда побежденная сторона отдавала Нефритовые диски в знак покорности победителю.

Это показывает исключительную ценность, которую приписывают этим дискам, и предполагает значение, выходящее за пределы простой орнаментики. Это вызывает необычные вопросы относительно их потенциальной роли в дипломатии, общественной иерархии и сложном взаимодействии власти и ритуала.

Кроме того, некоторые подняли вопрос о возможности связи между Нефритовыми дисками и загадочной историей камней Дропа. Эти дискообразные камни, которым якобы 12 000 лет, якобы нашли в пещере в горах Баян-Кара-Ула на границе между Китаем и Тибетом. Может ли существовать связь между нефритовыми камнями Лянчжу и камнями Дропа?

Смитсоновский институт проявил глубокий интерес к нефритовым дискам, инвестируя значительные ресурсы в их исследование. Их коллекция насчитывает более 150 этих загадочных артефактов, что подчеркивает неизменную привлекательность и интригу, которые окружают эти древние реликвии.

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