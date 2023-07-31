Доказательства, которых никто не видел: подтверждают ли камни Дропа существование инопланетян

Независимо от индивидуальных убеждений на тему посещения Земли пришельцами, нельзя игнорировать огромное количество сомнительных доказательств их существования. Этот вопрос касается не самого существования инопланетной жизни, а скорее пылких попыток сфабриковать доказательства.

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Довольно необычный загадочный случай с камнями Дропа, которые якобы задокументировали древнюю аварию инопланетян. Однако более внимательное изучение этой истории обнаруживает четкий недостаток обоснования, пишет IFLScience.

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Прежде всего необходимо объяснить, что камни Дропа не являются настоящими археологическими находками. На самом деле не существует никаких конкретных доказательств, подтверждающих их существование.

Вместо этого они являются примером псевдоархеологических доказательств, которые используют для поддержки маргинальных верований, отвергающих устоявшиеся археологические интерпретации и методологии. Тем не менее изучение истории, стоящей за их якобы открытием, может помочь отвергнуть безосновательные утверждения из менее прихотливых источников.

Согласно популярному нарративу, в 1938 году китайские археологи наткнулись на пещеры, расположенные в горах Баян-Кара-Ула, на границе между Китаем и Тибетом. Эти пещеры содержали могилы, которые якобы принадлежали миниатюрным человекоподобным существам.

Кроме того, в пещерах находилась наскальная живопись, на которой фигуры в шлемах и небесные объекты, такие как звезды, луна и солнце, соединенные между собой линиями и точками. Дальнейшие исследования, если верить рассказу, привели к находке 716 причудливо выгравированных дисков, диаметром примерно 30 см и толщиной менее сантиметра.

После первого открытия ведущий археолог, профессор Чи Пу Тей, опубликовал свои выводы, которые сначала встретили насмешки и пренебрежение со стороны коллег, но в конце концов привлекли внимание того же университета. Впоследствии доктор Цум Ум Нуй взял на себя контроль над исследованием и сообщил о микроскопических иероглифах на камнях, которые, как предполагают, датируются примерно 12 000 годом до нашей эры.

На удивление, доктору Нуй вроде бы удалось расшифровать иероглифы, которые открыли необычайную историю о внеземной расе под названием Дропа. Согласно этому рассказу, существа Дропа совершили аварийную посадку на Землю тысячелетия назад, что привело к гибели части экипажа. Выжившие искали убежища в пещерах, чтобы избежать возможных нападений со стороны местного племени Хам.

Несмотря на культурные и биологические различия, эти два вида гармонично сосуществовали, но их неспособность отремонтировать космический корабль оставила их на нашей примитивной планете.

Относительно местонахождения камней Дропа, то некоторые из них якобы отправили в СССР для исследования советскими учеными. Эти ученые якобы подтвердили различные необычные свойства металла, из которого изготовлены диски. Тем не менее настоящие диски с тех пор исчезли.

В 1974 году австрийский инженер, находясь в Китае, якобы сфотографировал два из этих дисков и даже разговаривал о них с менеджером музея. Интересно, что вскоре после этого и диски, и менеджер исчезли. Сюжет закручивается, но при более детальном изучении обнаруживается неадекватность этой сюжетной линии.

Что касается того, что мы на самом деле знаем о дисках "Дропа", то ответ прост — ничего. Не существует никаких доказательств, подтверждающих любой аспект этой истории — от таинственной пещеры, миниатюрных пришельцев и их необычных дисков до ученых, которые якобы изучали их и впоследствии столкнулись с ужасными последствиями.

Даже личность Цум Ум Нуй остается неуловимой, а само имя, как представляется, имеет японское, а не китайское происхождение. Утверждения о падении внеземного космического корабля на Землю и сосуществовании человеческого племени с выжившими остаются абсолютно неподтвержденными.

Несмотря на утверждения о существовании в Тибете племени под названием Дропка, которое якобы характеризуется низким ростом и большими черепами, эти утверждения тщательно дискредитированы.

В завершение, некоторые могут утверждать, что, несмотря на недостаток доказательств, тайна сохраняется, призывая к беспристрастному подходу. Однако в отличие от случаев, когда более агностическая позиция может быть оправданной, эта история заслуживает того, чтобы ее отвергнуть. Отсутствие существенных доказательств делает ее необоснованным и сомнительным нарративом.

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