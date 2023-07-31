Докази, яких ніхто не бачив: чи підтверджують камені Дропа існування інопланетян

Незалежно від індивідуальних переконань на тему відвідування Землі прибульцями, не можна ігнорувати величезну кількість сумнівних доказів їхнього існування. Це питання стосується не самого існування інопланетного життя, а ймовірніше палких спроб сфабрикувати докази.

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Доволі незвичний загадковий випадок із каменями Дропа, які нібито задокументували давню аварію інопланетян. Однак уважніше вивчення цієї історії виявляє чіткий брак обґрунтування, пише IFLScience.

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Насамперед необхідно пояснити, що камені Дропа не є справжніми археологічними знахідками. Насправді не існує жодних конкретних доказів, які б підтверджували їхнє існування.

Натомість вони є прикладом псевдоархеологічних доказів, які використовують для підтримки маргінальних вірувань, що відкидають усталені археологічні інтерпретації та методології. З тим усім вивчення історії, що стоїть за їхнім нібито відкриттям, може допомогти відкинути безпідставні твердження з менш вибагливих джерел.

Згідно з популярним наративом, у 1938 році китайські археологи натрапили на печери, розташовані в горах Баян-Кара-Ула, на кордоні між Китаєм і Тибетом. Ці печери містили могили, які начебто належали мініатюрним людиноподібним істотам.

Крім того, в печерах знаходився наскельний живопис, на якому фігури в шоломах і небесні об'єкти, такі як зірки, місяць і сонце, з'єднані між собою лініями і крапками. Подальші дослідження, якщо вірити розповіді, привели до знахідки 716 вигадливо вигравіруваних дисків, діаметром приблизно 30 см і товщиною менше сантиметра.

Після першого відкриття провідний археолог, професор Чі Пу Тей, опублікував свої висновки, які спочатку зустріли насмішки і зневагу з боку колег, але зрештою привернули увагу того ж університету. Згодом доктор Цум Ум Нуй взяв на себе контроль над дослідженням і повідомив про мікроскопічні ієрогліфи на каменях, які, як припускають, датуються приблизно 12 000 роком до нашої ери.

На диво, доктору Нуй начебто вдалося розшифрувати ієрогліфи, які відкрили надзвичайну історію про позаземну расу під назвою Дропа. Згідно з цією розповіддю, істоти Дропа здійснили аварійну посадку на Землю тисячоліття тому, що призвело до загибелі частини екіпажу. Ті, що вижили, шукали притулку в печерах, щоб уникнути можливих нападів з боку місцевого племені Хам.

Попри культурні та біологічні відмінності, ці два види гармонійно співіснували, але їхня нездатність відремонтувати космічний корабель залишила їх на нашій примітивній планеті.

Щодо місцезнаходження каменів Дропа, то деякі з них нібито відправили в СРСР для дослідження радянськими вченими. Ці вчені нібито підтвердили різні незвичайні властивості металу, з якого виготовлені диски. А проте, справжні диски відтоді зникли.

У 1974 році австрійський інженер, перебуваючи в Китаї, нібито сфотографував два з цих дисків і навіть розмовляв про них з менеджером музею. Цікаво, що незабаром після цього і диски, і менеджер зникли. Сюжет закручується, але під час детальнішого вивчення виявляється неадекватність цієї сюжетної лінії.

Що ж до того, що ми насправді знаємо про диски "Дропа", то відповідь проста — нічого. Не існує жодних доказів, які б підтверджували будь-який аспект цієї історії — від таємничої печери, мініатюрних прибульців та їхніх надзвичайних дисків до вчених, які нібито вивчали їх і згодом зіткнулися з жахливими наслідками.

Навіть особистість Цум Ум Нуй залишається невловимою, а саме ім'я, як видається, має японське, а не китайське походження. Твердження про падіння позаземного космічного корабля на Землю та співіснування людського племені з тими, хто вижив, залишаються абсолютно непідтвердженими.

Попри твердження про існування в Тибеті племені під назвою Дропка, яке нібито характеризується низьким зростом і великими черепами, ці твердження ретельно дискредитовані.

На завершення, дехто може стверджувати, що, попри брак доказів, таємниця зберігається, закликаючи до неупередженого підходу. Однак, на відміну від випадків, коли більш агностична позиція може бути виправданою, ця історія заслуговує на те, щоб її відкинути. Відсутність суттєвих доказів робить її необґрунтованим і сумнівним наративом.

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