Следующее лето не пощадит стариков: как подготовить родных к будущей аномальной жаре

Пожилые люди особенно чувствительны к повышению температуры и во времена глобального потепления и смертельной жары, врач дал несколько советов, которые помогут обезопасить их жизни.

Когда температура поднимается, большинство из нас отправляется в дом, включает кондиционер или потягивает холодный напиток. Но для пожилых людей справиться с экстремальной жарой не всегда так просто. К счастью, у науки и врачей уже давно есть способы более легко и безопасно перенести жару в старости, пишет HealthDay.

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Знаете ли вы, что с возрастом способность нашего тела распознавать тепло и реагировать на него снижается? Доктор Хуан Кобо, специалист по гериатрии из Медицинского центра Университета Раш, объясняет, что с возрастом механизм потоотделения, который помогает нам охладиться, становится менее эффективным. Кроме того, в пожилом возрасте мы можем не испытывать жажды до тех пор, пока не дойдем до стадии обезвоживания. Это вызывает тревогу, поскольку обезвоживание повышает риск теплового истощения, которое может перерасти в тепловой удар, представляющий серьезную угрозу здоровью.

Кроме того, многие пожилые люди страдают такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания или диабет, что еще больше осложняет переносимость жары. Например, сердечно-сосудистые заболевания могут препятствовать адаптации организма к теплу. Такие состояния, как диабет, заболевания почек, деменция и депрессия, могут привести к более быстрому обезвоживанию организма.

Также, некоторые лекарственные препараты могут усиливать эти риски. Некоторые из них снижают уровень гидратации или значительно понижают кровяное давление, а другие могут вызвать спутанность сознания. Доктор Кобо приводит пример сценария, который многие не учитывают: кто-то принимает лекарство от давления, а кто-то — от боли в суставах. В жаркий день они могут выйти на улицу, не подозревая, что хотят пить. Результатом этого станет нарушение баланса необходимых минералов в организме, что может привести к головокружению, обезвоживанию и даже повреждению почек. Распространенные лекарственные препараты, такие как некоторые антидепрессанты, антигистаминные препараты, средства для контроля уровня холестерина и обезболивающие, также могут повышать чувствительность к жаре или снижать уровень гидратации.

Как же обеспечить безопасность здоровья в жару в пожилом возрасте? Вот несколько практических советов, подготовленных доктором Кобо:

Держите под рукой бутылку с водой, особенно если вы живете один или с трудом передвигаетесь.

Откажитесь от напитков с кофеином и сахаром, а также от алкоголя. Вместо этого установите напоминание о необходимости регулярно пить простую воду.

Следите за температурой воздуха в помещении и на улице.

Комфортная температура в помещении составляет от 20 до 25 градусов. Если вы чувствуете себя как в духовке, перейдите в более прохладное место.

Регулярно общайтесь с родственниками или друзьями, чтобы они знали, что с вами все в порядке и в случае чего своевременно могли до вас добраться.

Будьте внимательны к признакам тепловых заболеваний. Симптомами могут быть усталость, головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение, темный цвет мочи. Если человек перегрелся, убедитесь, что он пьет жидкость, ослабьте одежду и при необходимости позовите на помощь.

Если вы молоды, во время жары проявите заботу и поддерживайте контакт со старшими родственниками или соседями. Убедитесь, что в их домах безопасная температура и обсудите с ними возможные безопасные места и важность регулярного потребления воды.

Доктор Кобо подчеркивает серьезность нарастания симптомов теплового истощения и заявляет, что тепловой удар — это чрезвычайная и опасная ситуация. Он призывает всех быть бдительными, особенно при уходе за пожилыми людьми, поскольку они могут сами не распознать признаки заболевания. Всегда следите за тем, чтобы они находились в прохладном помещении и получали достаточное количество воды. А если их состояние ухудшается, не медлите с обращением за медицинской помощью. К сожалению, на фоне глобального изменения климата вопрос о самочувствии старших людей в экстремальную жару может уже скоро превратиться в вопрос жизни и смерти.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.