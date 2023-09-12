Затонувшие реликвии Древней Ликии. Город, поглощенный морем, стал центром экскурсий (фото)

Местность манит путешественников в поисках чрезвычайного исторического путешествия. Это обязательная остановка для тех, кто стремится совершить одиссею в анналы античности.

Регион Кекова, также известный как Затонувший город, является молчаливым свидетелем катастрофического прошлого. Расположенный вдоль Бирюзового побережья Турции, это подводное археологическое чудо остается скрытым под голубыми водами Средиземного моря в результате двух разрушительных землетрясений, произошедших в шестом веке, пишет Arkeonews.

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Некогда оживленный торговый центр древней ликийской цивилизации, порт Кекова сегодня носит мрачный эпитет "Затонувший город", присвоенный ему в знак признания затопленных остатков его былой славы.

Хотя сейсмические толчки сотрясали регион в течение веков, в частности, самый сильный из них произошел в 141 году нашей эры, устойчивым городам удавалось возрождаться. Однако в судьбоносные 529 и 540 годы нашей эры сейсмический катаклизм нанес ущерб Центральной Ликии, затопив значительную территорию, включая Кеков, расположенный в районе Демре.

Доступ к этой затопленной сокровищнице возможен только по морю, сухопутных путей нет. Фото: Travel Inn Turkey

Доступ к этой затопленной сокровищнице возможен только по морю, сухопутных путей нет. Посетители отправляются на экскурсии с гидом, который на лодках приближается к древним подводным руинам до заранее определенного периметра.

Правила сохранения диктуют, что прямой физический контакт с этими подводными реликвиями запрещен. Тем не менее хрустальные воды дарят удивительную прозрачность, позволяющую невооруженным глазом разглядеть затопленные остатки.

Кроме затопленных реликвий, на поверхности острова можно увидеть остатки города. Восходящие и нисходящие лестницы, королевские гробницы, эллинг и сегменты древних стен обеспечивают ощутимую связь с прошлыми эпохами.

Профессор Невзат Чевик из Университета Акдениз, который возглавляет раскопки Миры-Андрияке в районе Демре в Анталии, рассказывает об истории региона. Когда-то Кекова была густонаселенным центром до своего затопления. Однако катастрофические события 529-540 годов нашей эры, а также сопровождавшие их цунами и эпидемии привели к тому, что регион стал опустошенным почти на два века.

Чевик добавляет: "Саркофаги и подводные сооружения в гавани Андриаке свидетельствуют о полном погружении этой местности под воду. Во время крупных землетрясений в шестом веке тектонические оползни заставили прибрежные города региона уйти под воду. Жизнь в этих прибрежных районах прекратилась, о чем свидетельствует затопление таких сооружений, как портовые резиденции и приморские поселения".

Далее он проясняет: "Жизнь в верхних регионах продолжалась и в христианскую эпоху. В противоположность этому, прибрежные части таких городов, как Симена, Теймусса, Аперлай и остров Кекова, которые процветали в классическую и эллинистическую эпохи, увидели свои приморские здания затопленными. Сегодняшние полузатопленные лестницы и сооружения, которые видели мореплаватели, являются остатками этого процесса".

Чевик рассказывает, что Андриаке, когда-то крупнейший античный порт Средиземноморья, потерял свою ключевую функцию после седьмого века. "Прекращение значительных находок при раскопках Андриаке датируется этой эпохой. Кекова могла похвастаться многочисленными портами и зданиями, переживая оживленную морскую деятельность, особенно в эллинистическую, римскую и византийскую эпохи. Однако, сейсмическая активность, особенно вдоль коридора Фетхие-Бурдур, и ее последствия в Ликии, приведшие к средиземноморским землетрясениям, ускорили упадок морской активности. Последствия катаклизмов, характеризовавшихся цунами и эпидемиями, глубоко повлияли на цивилизацию, культуру и структуру поселений, что привело к упадку".

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