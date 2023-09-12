Самое древнее изображение человеческого лица: что известно о шумерской Маске Варки (фото)

Город Урук, также известный как Варка, играет ключевую роль в летописях древней Месопотамии. Именно здесь найдена Маска Варки, которая является древнейшим анатомически правильным изображением человеческого лица.

Урук играл важную роль в развитии шумерской цивилизации в середине 4-го тысячелетия до нашей эры. Этот город дал название периоду Урук, который длился от протоисторического халколита до раннего бронзового века. К кульминационной фазе периода Урук, около 3100 года до н. э., население города, вероятно, насчитывало около 40 000 жителей, а в его окрестностях проживало еще от 80 000 до 90 000, пишет Ancient Origins.

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С 1931 по 1939 гг. Немецкий археологический институт под руководством доктора А. Нельдеке проводил раскопки на этом месте, в результате которых найдена Маска Варки. Археологи сразу поняли, что это нетипичная находка. Изготовленная из белого мрамора, эта маска высотой 21,2 сантиметра является изящным произведением искусства и датируется примерно 3100 годом до нашей эры. Она является одним из первых точных изображений человеческого лица в истории.

Маска Варка, вероятно, представляет богиню Инанну, и первоначально была частью большей культовой фигуры. Существует мнение, что она украшала деревянное тело, и только лицо и руки изготовлены из мрамора; на сегодня удалось найти только саму маску. Ее назначение остается окутанным тайной, и теории рассматривают ее как культовый или ритуальный объект, или даже как погребальную маску. Артефакт дает бесценное представление о художественных и культурных достижениях древних шумеров.

Сегодня этот артефакт снова хранится в Национальном музее Ирака, как одна из важнейших реликвий древней Месопотамии Фото: Public Domain

Эта маска демонстрирует тщательную детализацию: на ней изображено лицо женщины с выразительными миндалевидными глазами, выступающим носом и маленьким ртом. Сейчас глаза выглядят как простые углубления, но считается, что когда-то они содержали в себе вставки из ракушки и лазурита. Затылок имеет плоскую поверхность, на которой сохранились остатки сложного орнамента из меди и битума, что, вероятно, простирался вверх, напоминая волосы. К сожалению, нос маски не выдержал испытания временем и сейчас отломан.

Артефакт остается символом древнего города Урук и свидетельством ранней культурной эволюции Месопотамии в целом. Вместе с невероятной Вазой Варка, эта реликвия дает чрезвычайное представление о далеком прошлом региона и религиозных убеждениях древнейших цивилизованных обществ мира.

К сожалению, маска Варки пережила бурные времена в современную эпоху. Во время конфликта в Ираке в 2003 году Национальный музей Ирака подвергся масштабному мародерству, и Маска Варки оказалась среди похищенных бесценных экспонатов. К счастью, ее нашли через несколько месяцев, и американский спецназ успешно вернул ее невредимой и целой.

Сегодня этот артефакт снова хранится в Национальном музее Ирака, как одна из важнейших реликвий древней Месопотамии.

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