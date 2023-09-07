"Ты меня не любишь!": почему вавилонянин упрекал свою мать в древнем письме

Древнее послание, происходящее из Вавилона, завирусилось в TikTok, привлекая внимание прежде всего благодаря своему своеобразному содержанию. Послание, написанное студентом Иддин-Сином, адресовано его матери Зину.

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Содержание этого письма не рассказывает о быте, жизни или тоске по дому молодого студента. Зато в нем Иддин-Син упрекает свою мать, пишет IFLScience.

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Письмо открывается традиционным приветствием: "Передай госпоже Зине": Иддин-Син посылает такое послание. Пусть боги Шамаш, Мардук и Илабрат хранят тебе вечное здоровье".

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Покончив с формальностями, Иддин-Син быстро переходит к сути своего общения — откровенно упрекает мать на счет одежды.

"С каждым годом одежда молодых господ здесь становится лучше, но вы позволяете моей одежде с каждым годом становиться все хуже и хуже. В самом деле, вы упорно делаете мою одежду беднее и скуднее. В то время, когда в нашем доме шерсть расходуется, как хлеб, вы делаете мне бедную одежду" — говорится в сообщении.

Письмо приобретает более острый характер, когда Иддин-Син противопоставляет свое бедственное положение сыну Адада-Иддинама, чей отец служит только помощником отца Иддина-Сина. Несмотря на это иерархическое различие, сын Адада-Иддинама роскошествует, имея два новых костюма, тогда как Иддин-Син соревнуется со скупостью своей матери, имея только один комплект одежды.

Самый тяжелый упрек Иддин-Син приберегает для финальных строк: "Несмотря на то, что ты родила меня, а его мать усыновила, его мать любит его, а ты не любишь меня".

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