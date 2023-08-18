Древние деготь и раствор. Ученые нашли доказательства существования библейской Вавилонской башни

Исторический гобелен Вавилона, древнего города, пропитанного библейским значением, разворачивается на страницах священных текстов. Хотя город давно растворился в анналах времени, упоминания о нем остаются неизменными, украшая страницы Библии 280 раз — от первых отрывков книги Бытие до кульминационных стихов книги Откровения.

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Географически закрепленный вдоль извилистого течения нижнего течения Евфрата, в широких пределах южных просторов Месопотамии — современного Ирака — когда-то господствовал Вавилон. Под выжженной солнцем почвой археологи старательно выполняют свою работу, работая над эксгумацией загадочных остатков этого некогда великого города, овеянного исторической недоброй славой.

Одиночные раскопки принесли остроинтересное открытие, связанное с Вавилонской башней. Найденные артефакты восходят ко временам Навуходоносора II, грозного вавилонского правителя, чей след в истории неразрывно связан с легендарной башней.

Хроника 586 года до н. э. освещает поворотный момент. Войска Навуходоносора захватили Иерусалим, взяв население в плен. Эти ремесленники и ученые, попавшие в вавилонскую паутину, стали невольными архитекторами знаменитой башни.

Битум, вековая смола, и раствор, основной строительный материал, запечатлели себя на поверхности кирпича. На кирпиче можно увидеть знаки различия Навуходоносора, окутанные обсидиановой оболочкой из битума — мрачное отражение его господства.

Доктор Ирвинг Финкель, ученый Британского музея, заметил сочетание иудейских хроник и вавилонских историй. Привлекательность этих нарративов, мощных и выразительных, стимулировала объединение рассказов, разворачивая гобелен нового нарратива.

В складках нарратива возник убедительный резонанс. Укоренилась догадка: могли ли еврейские рабы, попавшие в вавилонский плен, быть свидетелями возведения башни во время своего пребывания в неволе?

Кирпич выступал как раскаленный шифр, соединяющий древность и откровение, как осязаемая связь между веками.

"Не может быть никаких сомнений, что стимул для истории и нарратива должен был сформироваться во время вавилонского изгнания", — считает исследователь.

По мнению специалистов, эти открытия могут доказать существование Вавилонской башни, которую до сих пор было трудно найти, а также раскрыть, ведь ее история написана "доведенным до отчаяния населением в изгнании, что находилось в плену у безжалостного царя".

"Разрушение башни было их [пленников] способом переписать историю — это выдумка, основанная на правде", — сказал рассказчик, опираясь на исследования и выводы доктора Финкеля.

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