Археологические чудеса Русокастро: в Болгарии найдена редкая серебряная монета сербского короля (фото)

Старинная крепость Русокастро на юго-востоке Болгарии стала свидетелем распада многих империй. Сегодня же она раскрывает секреты истории исследователям.

Во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро, расположенной на юго-востоке Болгарии, исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным. Эта историческая крепость со сложным прошлым, обозначенным последовательными переходами между Византийской и Болгарской империями в течение Средневековья, стала центром интриг, пишет Arkeonews.

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Находка имеет большое значение, поскольку дает новое представление о практике чеканки монет в городе на протяжении его бурных исторических эпох. Монета, характеризующаяся сложным дизайном и исторической релевантностью, обещает обогатить наши представления о денежном обращении в этом регионе.

Стоит отметить, что исторический резонанс Русокастро выходит за пределы географических границ, достигая даже ледяной дали Антарктиды. Скала Русокастро, расположенная у северного входа в пролив Макфарлейн на Южных Шетландских островах, происходит от названия именно этого поселения и средневековой крепости в Юго-Восточной Болгарии, что является свидетельством длительного исторического наследия крепости.

Во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро, расположенной на юго-востоке Болгарии, исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным Фото: ArchaeologyinBulgaria

Одним из определяющих эпизодов в истории этой крепости является битва при Русокастро 1332 года, которая стала последним значительным военным триумфом средневековой Болгарской империи перед тем, как ее завоевала Османская империя в конце 14 века.

Король Стефан Урош II Милутин, ответственный за чеканку этой недавно обнаруженной монеты, занимал сербский престол с 1282 по 1321 год. Его правление, вместе с наследием его прадеда Стефана Немани и его внука императора Стефана Уроша IV Душана, укрепило славу династии Неманидов.

Масштабные и успешные военные кампании короля, в частности, вдоль долины реки Вардар и на византийские территории, ознаменовали начало сербской экспансии в юго-восточную Европу, что в конце концов привело к установлению ее господства в Балканском регионе в течение 14 века. Эта эпоха стала свидетелем стремительного роста экономического могущества Сербии, в значительной степени благодаря развитию торговли и горнодобывающей промышленности.

Король Стефан Урош, которого почитают как святого короля, нашел вечный покой в святых залах Собора Святого Воскресенья. Примечательно, что один из его пяти браков связывал его с болгарской королевской семьей, поскольку он женился на принцессе Ани Тертер, дочери царя Георгия Тертера.

Если рассмотреть саму монету, то на ее аверсе можно увидеть иконическое изображение Иисуса Христа, а на реверсе — короля Стефана Милутина рядом со святым Стефаном, покровителем Сербии. Эта монета очень похожа на венецианский грош, который часто называют "матапан", известный своим весом и высоким содержанием серебра. В конце 13-го — начале 14-го веков венецианские деньги были самой надежной валютой на Балканах.

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