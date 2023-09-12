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Технологии и наука

Археологические чудеса Русокастро: в Болгарии найдена редкая серебряная монета сербского короля (фото)

крепость Русокастро, Болгария, монеты, средневековье, археология, история, Стефан Урош II Милутин, археологические находки, Византийская империя, Венецианский грош
Фото: Rusocatro Burgas Regional HIstory Museum | Серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным

Старинная крепость Русокастро на юго-востоке Болгарии стала свидетелем распада многих империй. Сегодня же она раскрывает секреты истории исследователям.

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Во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро, расположенной на юго-востоке Болгарии, исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным. Эта историческая крепость со сложным прошлым, обозначенным последовательными переходами между Византийской и Болгарской империями в течение Средневековья, стала центром интриг, пишет Arkeonews.

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Находка имеет большое значение, поскольку дает новое представление о практике чеканки монет в городе на протяжении его бурных исторических эпох. Монета, характеризующаяся сложным дизайном и исторической релевантностью, обещает обогатить наши представления о денежном обращении в этом регионе.

Стоит отметить, что исторический резонанс Русокастро выходит за пределы географических границ, достигая даже ледяной дали Антарктиды. Скала Русокастро, расположенная у северного входа в пролив Макфарлейн на Южных Шетландских островах, происходит от названия именно этого поселения и средневековой крепости в Юго-Восточной Болгарии, что является свидетельством длительного исторического наследия крепости.

крепость Русокастро, Болгария, монеты, средневековье, археология, история, Стефан Урош II Милутин, археологические находки, Византийская империя, Венецианский грош Fullscreen
Во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро, расположенной на юго-востоке Болгарии, исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным
Фото: ArchaeologyinBulgaria

Одним из определяющих эпизодов в истории этой крепости является битва при Русокастро 1332 года, которая стала последним значительным военным триумфом средневековой Болгарской империи перед тем, как ее завоевала Османская империя в конце 14 века.

Король Стефан Урош II Милутин, ответственный за чеканку этой недавно обнаруженной монеты, занимал сербский престол с 1282 по 1321 год. Его правление, вместе с наследием его прадеда Стефана Немани и его внука императора Стефана Уроша IV Душана, укрепило славу династии Неманидов.

Масштабные и успешные военные кампании короля, в частности, вдоль долины реки Вардар и на византийские территории, ознаменовали начало сербской экспансии в юго-восточную Европу, что в конце концов привело к установлению ее господства в Балканском регионе в течение 14 века. Эта эпоха стала свидетелем стремительного роста экономического могущества Сербии, в значительной степени благодаря развитию торговли и горнодобывающей промышленности.

Король Стефан Урош, которого почитают как святого короля, нашел вечный покой в святых залах Собора Святого Воскресенья. Примечательно, что один из его пяти браков связывал его с болгарской королевской семьей, поскольку он женился на принцессе Ани Тертер, дочери царя Георгия Тертера.

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Если рассмотреть саму монету, то на ее аверсе можно увидеть иконическое изображение Иисуса Христа, а на реверсе — короля Стефана Милутина рядом со святым Стефаном, покровителем Сербии. Эта монета очень похожа на венецианский грош, который часто называют "матапан", известный своим весом и высоким содержанием серебра. В конце 13-го — начале 14-го веков венецианские деньги были самой надежной валютой на Балканах.

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