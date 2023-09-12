Археологічні дива Русокастро: в Болгарії знайдено рідкісну срібну монету сербського короля (фото)

Старовинна фортеця Русокастро на південному сході Болгарії стала свідком розпаду багатьох імперій. Сьогодні ж вона розкриває секрети історії дослідникам.

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Під час нещодавньої археологічної експедиції, проведеної в середньовічній фортеці Русокастро, розташованій на південному сході Болгарії, дослідники відкопали срібний грош, викарбуваний сербським королем Стефаном Милутиним. Ця історична фортеця зі складним минулим, позначеним послідовними переходами між Візантійською та Болгарською імперіями протягом Середньовіччя, стала центром інтриг, пише Arkeonews.

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Знахідка має неабияке значення, оскільки дає нове уявлення про практику карбування монет у місті впродовж його бурхливих історичних епох. Монета, що характеризується складним дизайном та історичною релевантністю, обіцяє збагатити наші уявлення про грошовий обіг у цьому регіоні.

Варто зазначити, що історичний резонанс Русокастро виходить за межі географічних кордонів, сягаючи навіть крижаної далечіні Антарктиди. Скеля Русокастро, розташована біля північного входу в протоку Макфарлейн на Південних Шетландських островах, походить від назви саме цього поселення і середньовічної фортеці в Південно-Східній Болгарії, що є свідченням тривалої історичної спадщини фортеці.

Під час нещодавньої археологічної експедиції, проведеної в середньовічній фортеці Русокастро, розташованій на південному сході Болгарії, дослідники відкопали срібний грош, викарбуваний сербським королем Стефаном Милутиним Фото: ArchaeologyinBulgaria

Одним з визначальних епізодів в історії цієї фортеці є битва при Русокастро 1332 року, яка стала останнім значним військовим тріумфом середньовічної Болгарської імперії перед тим, як її завоювала Османська імперія наприкінці 14 століття.

Король Стефан Урош II Милутин, відповідальний за карбування цієї нещодавно виявленої монети, займав сербський престол з 1282 по 1321 рік. Його правління, разом зі спадщиною його прадіда Стефана Немани та його онука імператора Стефана Уроша IV Душана, зміцнило славу династії Неманидів.

Масштабні та успішні військові кампанії короля, зокрема, вздовж долини річки Вардар та на візантійські території, ознаменували початок сербської експансії в південно-східну Європу, що врешті-решт призвело до встановлення її панування в Балканському регіоні протягом 14 століття. Ця епоха стала свідком стрімкого зростання економічної могутності Сербії, значною мірою завдяки розвитку торгівлі та гірничодобувної промисловості.

Король Стефан Урош, якого шанують як святого короля, знайшов вічний спочинок у святих залах Собору Святої Неділі. Примітно, що один з його п'яти шлюбів пов'язував його з болгарською королівською родиною, оскільки він одружився з принцесою Ані Тертер, дочкою царя Георгія Тертера.

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Якщо розглянути саму монету, то на її аверсі можна побачити іконічне зображення Ісуса Христа, а на реверсі — короля Стефана Милутина поруч зі святим Стефаном, покровителем Сербії. Ця монета дуже схожа на венеціанський грош, який часто називають "матапан", відомий своєю вагою та високим вмістом срібла. Наприкінці 13-го — на початку 14-го століть венеціанські гроши були найнадійнішою валютою на Балканах.

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