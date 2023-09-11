Капля золота, що впала на землю. В Німеччині знайшли кельтську монету з легенд (фото)

Баварська державна археологічна колекція оголосила про знахідку надзвичайно рідкісної монети "райдужної чаші". Легенда свідчить, що "райдужні чаші" — це краплі золота, які падають на землю на кінці веселки.

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Ця монета, виготовлена в другому або першому столітті до нашої ери, може похвалитися особливим дизайном. З одного боку чотирикутна зірка оточена арками, а сама монета, як і аналогічні знайдені, вигнута, пише Live Science.

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Як розповів Бернвард Зігаус, старший куратор нумізматичного відділу Державної археологічної колекції, назва монет пов'язана з легендою, що це краплі золота, які падають на землю на кінці веселки. Інша легенда, пов'язана з цими кельтськими монетами, свідчить, що їх можуть знайти лише люди, народжені в неділю, яких часто називають "недільними дітьми" або дітьми фортуни.

Походження цієї мініатюрної монети вагою 1,9 грама невідоме: вона знайдена поблизу стародавнього шляху, який колись простягався від сучасного Тренто на півночі Італії, а згодом перетворився на знамениту римську дорогу Віа Клавдія Августа, що перетинала Альпи. Зігаус припускає, що монету могли загубити на цьому шляху.

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Розглядаючи сторону "голови" монети, можна побачити стилізоване людське обличчя, яке характеризується великим оком, а ніс і губи зображені у вигляді крапок. Металургійний аналіз визначив, що монета складається з 77% золота, 18% срібла та 5% міді.

Сторона "голови" райдужної чаші кельтської монети, на якій зображена стилізована людська голова

Прикметно, що відомо лише про три райдужні чаші з мотивом зірки та арки. Інтерпретація символізму, що стоїть за цим мотивом, становить певний виклик. Зігаус припускає, що зірка могла означати чотири сторони світу, тоді як арки можуть представляти горизонт, а також схід і захід місяця.

Історично кельти були відомі як грізні воїни, які населяли континентальну Європу, а пізніше навіть розграбували Рим. Хоча Баварія може похвалитися кельтськими монетами, датованими третім століттям до нашої ери, римське завоювання регіону в 15 році до нашої ери ознаменувало занепад кельтського карбування, а римські монети згодом стали переважаючою валютою.

Значення цього відкриття не залишилося поза увагою експертів у цій галузі. Мар'янко Пілекіч, докторант, що спеціалізується на археології монет, грошей та економіки в античності у Франкфуртському університеті імені Гете, прокоментував знахідку: "Це чудова знахідка, навіть якщо це лише одна монета. Тому що поки відомо дуже мало зразків цього типу"

Чоловік, який знайшов монету, подарував її Баварській державній археологічній колекції в Мюнхені. Враховуючи її виняткову рідкість, знахідку планують виставити на постійній експозиції разом з іншими кельтськими монетними скарбами у 2024 році, щоб відвідувачі мали змогу помилуватися цією винятковою реліквією з далекого минулого.

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