Невероятная схватка с гигантом. Во Флориде убили 90-летнего аллигатора весом 420 кг (фото)

Он стал вторым по величине аллигатором, из всех, что когда-либо были пойманы здесь, предполагается, что он прожил на Земле почти столетие.

Во Флориде поймали гигантского аллигатора весом около 420 килограммов — он стал вторым по весу в истории Флориды. Длина убитой рептилии составила более 4 метров, а его предположительный возраст около 90 лет, пишет Live Science.

Гигантская рептилия была замечена капитаном береговой охраны США Кевином Бротцем и его друзьями на озере недалеко от Орландо. Во время прогулки на лодке они заметили огромного аллигатора Alligator Mississippiensis), уплывающего от них. Сражение команды и гигантской рептилии продлилось около 4 часов. В какой-то момент аллигатор выпрыгнул из воды на высоту около метра над поверхностью воды, но в конце концов животное было убито и доставлено на берег.

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Далее Бротц с друзьями измерили и взвесили животное: его вес составил около 417 килограммов, а в длину он достигал около 4 метров. Предполагается, что возраст гигантской рептилии составляет от 60 до 90 лет. Это сделало его вторым по величине уловом, когда-либо пойманным во Флориде — самым тяжелым стал аллигатор, весивший 473 килограмма, он был пойман в 1989 году.

Аллигатор, пойманный в озере недалеко от Орландо, имел длину около 4 метров Фото: Kevin Brotz

По словам Бротце ловля аллигаторов такого размера в действительности происходит крайне редко. Ранее капитан принимал участие в сотнях, а то и тысячах охот на аллигаторов, однако этот стал для него "совершенно особенным".

Исследователи отмечают, что во Флориде обитают около 1,3 миллиона аллигаторов. Этот экземпляр был убит в рамках программы по добыче аллигаторов штата Флорида, которая проводится с 1998 года и помогает держать местную популяцию под контролем.

Как правило, охотничий сезон длится с августа по ноябрь. Ежегодно местные власти выдают около 7 000 разрешений, при этом Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды выдает жетоны, которые разрешают владельцам убить двух аллигаторов. Например, в прошлом году в рамках программы было убито 7 804 аллигатора.

Ранее Фокус писал о том, что огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене.