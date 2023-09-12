Обескровили планету. На юго-западе США появляется все больше гигантских трещин в земле (фото)

Исследователи предупреждают, что это может быть лишь началом, если ничего не делать — гигантские дыры будут становиться только больше.

Исследователи заметили, что на юго-западе Соединенных Штатов появляется все больше гигантских трещин в земле, простирающихся на километры. Огромные дыры уже обнаружены в Аризоне, Юте и Калифорнии, но их может стать еще больше, пишет Science Alert.

По словам Джозефа Кука, который исследует земные трещины в Геологической службе Аризоны, причина столь удручающего положения в том, что человечество буквально "обескровливает Землю". Подземные воды являются одним из основных источников пресной воды на Земле — они обеспечивают почти 50% всей питьевой воды и около 40% мирового орошения. Однако люди выкачивают из недр планеты грунтовые воды намного быстрее, чем Земля способна восполнить их естественным путем.

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Когда слишком много грунтовых вод выкачивается из естественных водоносных горизонтов под поверхностью планеты, это приводит к провисанию земли и образованию огромных трещин. Фактически гигантские дыры в земле на юго-западе США "не являются естественным явлением", причиной их появления стали люди.

Исследователи отмечают, что подобные трещины являются признаком истощения и напряжения на Земле. Они окружают большие плоские участки, которые опустились, когда утратили поддержку грунтовых вод. Кук отмечает, что трещины, как правило, возникают в котловинах между горами и могут повредить дома, дороги, каналы и даже плотины. Фактически они также являются угрозой для животных и людей.

В Аризоне с этой проблемой столкнулись давно — здесь подобные трещины отслеживают минимум с 2002 года. В настоящее время сотрудники местной Геологической службы уже наметили около 272 километров трещин.

Человек запустил дрон в глубокую трещину в Аризоне Фото: Brian Conway/AZGS

В ходе исследования был проанализирован уровень воды в десятках тысяч мест по всей территории Штатов. Результаты свидетельствуют о том, что водоносные горизонты, снабжающие около 90% всех систем водоснабжения, истощаются так сильно, что, вероятно, не смогут восстановиться никогда.

По словам Кука, подземным системам грунтовых вод могут потребоваться столетия, а то и тысячелетия, чтобы восстановиться после чрезмерного истощения. Исследования показали, что некоторые объекты в Аризоне, например, уже попросту невозможно спасти.

При этом ученые отмечают, что эта проблема касается не только территории США. В условиях изменения климата, этот "кризис земли" будет лишь усугубляться. По словам профессора права Университета Талсы и эксперта по водным ресурсам Варигии Боуман, по море повышения глобальной температуры Земли реки сокращаются, что вынуждает фермеров по всему миру полагаться на запасы подземных вод для получения пресной воды. Однако подземные ресурсы Земли также не бесконечны, если необходимые шаги не будут предприняты в ближайшее время, эти системы будут попросту уничтожены в будущем.

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