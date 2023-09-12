Невероятное количество жизней. Сколько людей жило на Земле за всю ее историю (видео)

В новом исследовании ученые подсчитали общее количество человек, которые родились на планете за все время — цифра впечатляющая.

В какой-то момент появилась идея о том, что количество ныне живущих на Земле людей перевешивает количество людей, которые уже умерли. Это может показаться весьма правдоподобной гипотезой, но ученые предупреждают — это не совсем так, пишет IFLScience.

Население планеты значительно выросло за последние два столетия — этому способствовала индустриализация и улучшение сельского хозяйства. Статистика показывает, что еще в 1900 году на планете обитало около 1,6 миллиарда людей, тогда как сегодня численность населения составляет более 8 миллиардов. Таким образом было бы логично предположить, что, вероятно, в какой-то момент столетия население Земли выросло настолько быстро, что живых на короткое время стало больше, чем мертвых.

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Но по словам Венди Болдуин из Справочного бюро народонаселения (PRB), имеющиеся данные и оценки свидетельствуют об обратном. Первые современные люди покинули Африку около 60 000 лет назад — довольно большой срок, в течение которого приходится полагаться лишь на оценки ученых.

Исследования свидетельствуют, что средняя продолжительность жизни во Франции железного века (с 800 г. до н. э. примерно до 100 г. н. э.) составляла всего 10-12 лет. В этих условиях уровень рождаемости должен был бы составлять около 80 живорождений на 1000 человек только для того, чтобы вид выжил. Для сравнения, высокий уровень рождаемости сегодня составляет от 35 до 45 живорождений на 1000 населения, и подобная статистика наблюдается лишь в некоторых странах Африки к югу от Сахары.

Исследователи Справочного бюро народонаселения использовали оценки численности населения на различных этапах истории и доисторических времен, а после применили предполагаемый уровень рождаемости. Данный метод не является точным, однако он позволил получить приблизительную оценку числа рождений.

Результаты свидетельствуют о том, что с 190 000 года до нашей эры произошло около 117 миллиардов рождений, что намного превышает численность живущих сегодня людей. Более того, исследователи полагают, что данные оценки на самом деле немного занижены. Дело в том, что предположение о постоянном, а не сильно колеблющемся росте населения в более ранний период может недооценивать среднюю численность населения в то время

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