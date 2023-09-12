Похудеть не жертвуя аппетитом. Ученые открыли новые причины ожирения и метод борьбы с ним

Проведя опыты на мышах и сфокусировавшись на неочевидном, ученые не только обнаружили новые механизмы ожирения, но и потенциальный будущий способ его эффективного лечения.

Всем нам известна ситуация, когда человек, питающийся так же, как и мы или вовсе больше нас, чудесным образом избегает набора веса. Пока обычных людей берет зависть, ученые всегда испытывали большой интерес к этому феномену. И их последнее исследование позволяют по-новому взглянуть на него, голод и процессы за кулисами потребления нами пищи. И, возможно, оно сможет предложить новый подход к решению проблемы ожирения, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Корни проблем ожирения и голода, движущего ими, уходят далеко вглубь нашей эволюционной истории. Так, в нашем мозге есть область, называемая гипоталамусом. Считайте, что это центр управления голодом и расходом энергии. В этом центре управления специальные клетки и химические вещества определяют, когда вы почувствуете голод и когда вам следует прекратить есть.

Одно из этих химических веществ, известное как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), играет роль в передаче сигналов сытости. По сути, когда вы уже достаточно поели, ГАМК начинает действовать, сообщая вашему мозгу о прекращении чувства голода, что помогает предотвратить переедание.

Исследователи из Южной Кореи углубились в изучение центра голода в головном мозге, а именно области, называемой латеральным гипоталамусом, проведя опыты на мышах. В то время как предыдущие исследования в основном касались нейронов и их роли в формировании аппетита, данное исследование пошло по другому пути.

Авторы обнаружили особую группу клеток, называемых астроцитами, которые играют важную роль в процессе использования жира в организме. По сути, когда эти клетки работают неправильно, это может привести к увеличению веса, даже если потребление пищи остается прежним. Было также обнаружено, что особый вид рецепторов в мозге, называемый GABRA5, действует как переключатель, контролирующий вес. Когда эти рецепторы были неактивны, мыши набирали вес. Но при активации этих рецепторов мыши теряли вес, даже если потребляли одно и то же количество пищи.

В чем же дело такой разной реакции организма на один и тот же объем одинаковой пищи? Именно астроциты регулируют активность этого переключателя контроля веса. Когда эти астроциты ведут себя не так, как нужно, они вырабатывают больше фермента, называемого MAO-B. Этот фермент, в свою очередь, снижает активность рецепторов GABRA5, что приводит к увеличению веса.

Видео демонстрации метода, позволяющего потенциально есть что угодно и не набирать вес, на мышах

Изучая полученные результаты, команда исследователей наткнулась на интересную связь. Существующий препарат KDS2010, который в настоящее время исследуется для лечения болезни Паркинсона, воздействует на тот же фермент MAO-B. Испытав этот препарат на мышах, которые набирали вес из-за неправильно работающих астроцитов, специалисты обнаружили, что он способствует снижению жировой массы и веса мышей, при этом не заставляя их меньше есть. Эта находка многообещающа для тех, кто борется с ожирением, поскольку позволяет предположить, что существует способ борьбы с лишним весом без прямого воздействия на наш аппетит.

Авторы отмечают, что если раньше для регулирования аппетита использовались нейроны головного мозга, то в их исследовании внимание было перенесено на астроциты. Это открытие может проложить новый путь в борьбе с ожирением.

Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения называет ожирение "новым инфекционным заболеванием XXI века", такие результаты являются поистине революционными. Потенциальное использование KDS2010 или аналогичных препаратов может коренным образом изменить подход к контролю веса, сделав его не столько контролем аппетита, сколько пониманием сложных механизмов управления весом в нашем мозге и их дальнейшего корректирования.

Ранее Фокус писал о еще одном виде, склонном к ожирению, помимо людей. Ученые выяснили, что приматы в определенных условиях, как и мы, склонны неконтролируемо набирать вес, опровергнув теорию о наших уникальных генах.

Также Фокус писал о обнаружили новую причину набора веса, кроющуюся в токсинах. Новое научное открытие предполагает, что бактериальные остатки из наших кишечников могут быть тайными саботажниками наших талий и провокаторами набора веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.