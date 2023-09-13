Предвестники беды. Разрушительному землетрясению в Марокко предшествовали таинственные огни в небе

Исследователи до сих пор не знают, что это были за яркие вспышки света и почему они появились незадолго до начала катаклизма.

Смертоносное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 8 сентября, в Высоких Атласских горах на востоке Марокко. В результате сильнейших толчков погибли по меньшей мере 2 900 человек, еще около 5 500 получили ранения, пишет Science Alert.

После этого в социальных сетях появились видеоролики, снятые местными жителями, на которых видно, что смертоносному землетрясению предшествовало загадочное появление таинственных огней в небе — будто "солнечные зайчики" яркие вспышке света проносились по ночному небу.

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Исследователи не могут с уверенностью сказать, что это было, однако несколько предположений у них все же имеется. Некоторые ученые предполагают, что местным жителям удалось заснять редкое воздушное явление, также известное как "огни землетрясения".

Отметим, что научное сообщество до сих пор не знает наверняка, существуют ли "огни землетрясений" и что их вызывает. Однако, если будет доказано, что эти вспышки света связаны с мощной сейсмической активностью, исследователи надеются, что в дальнейшем их можно будет использовать для раннего обнаружения землетрясений.

Долгое время считалось, что "огни землетрясений" — не более, чем народный фольклор. Ученым удалось обнаружить лишь небольшое количество записей, свидетельствующих о вспышках света в небе, связанных с подземными толчками, датируемыми несколькими столетиями назад. В разных записях очевидцы по-разному описывают предвестников землетрясений: от ярких секундных вспышек до минутных огненных шаров разных цветок, которые появляются высоко и низко в небе.

По словам физика из Университета штата Северная Каролина, проблема заключается в том, что ученые не могут предсказывать, когда произойдет землетрясение, а потому невозможно исследовать эти яркие огни. Именно поэтому исследователям долгое время приходилось полагаться на воспоминания людей, которые вполне могут оказаться ошибочными.

В то же время эти загадочные предвестники землетрясения всегда интересовали людей, а потому и ученые то и дело пытались разгадать эту тайну. Долго время "огни землетрясений" считались мифом, но с появлением камер у ученых появилось больше доказательств. Например, подобные загадочные вспышки были сняты перед землетрясением в Мехико в 2021 году, а затем они появились в восточной Японии перед землетрясением 2022 года.

По словам геофизика Фридеманна Фройнда из Института SETI, в своей работе он изучил 65 сообщений о потенциальных "огнях землетрясений", собранных с 1600-х годов. В результате он пришел к выводу, что эти яркие вспышки могут быть сложной формой статического электричества. Поскольку тектонические плиты трутся друг о друга, это трение может создать достаточный ток, чтобы вызвать электрический разряд, который и объясняет яркую вспышку. Впрочем, далеко не все исследователи согласны с этими выводами.

Еще одна теория предполагает, что ранние толчки сотрясают линии электропередачи, создавая электрические дуги. Также существует теория, что эти огни никоим образом не связаны с последующими землетрясениями. Ученые сходятся в одном — потребуется больше исследований, чтобы понять, что происходит на самом деле.

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