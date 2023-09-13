Развлечения древности. В польском замке во время раскопок был обнаружен 500-летний артефакт (фото)

Во время археологических исследований замка в Цмелюве, расположенном в Свентокшиском воеводстве Польши, нашли настольную игру, выгравированную на плите из песчаника. Она датируется 16-м веком.

Найденная плита из песчаника длиной около 32 сантиметров и разной толщины, от 6 до 12 сантиметров, служила полем для настольной игры, пишет Arkeonews.

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Происхождение этого загадочного развлечения остается окутано тайной. Томаш Ольшацкий, археолог, который обнаружил артефакт, предполагает, что ее могли сделать строители, что в свободные минуты искали себе развлечений в виде азартных игр. Или же это могло быть дело рук детей или слуг в более позднее время.

Сама игра называлась "Мельница" — стратегическая настольная игра, которая, как считается, имеет древние истоки Фото: Tomasz Olszacki

Это древнее развлечение напоминает стратегическую настольную игру, известную как "Мельница". Она была популярна как в Средневековой Европе, так и в Киевской Руси. Была также известна как "Девять танцующих мужчин".

Примеры подобных игровых досок задокументированы преимущественно в средневековой Англии, хотя их также находили в пределах замков в Италии и замках крестоносцев. Ольшацкий ссылается на похожую находку в приходском костеле Ополя 13-го века, где также обнаружено изображение игровой доски.

Это открытие — лишь последняя глава в многовековой истории замка в Цмелюве. Возведенный между 1519 и 1531 годами по приказу местного шляхтича Кшиштофа Шидовецкого, замок пережил бурные события Шведского потопа, неоднократно переходя из рук в руки.

В начале 19 века большую часть замка переоборудовали под пивоварню, впоследствии, в 1905 году, превращена в баню, а в 1944 году — в немецкий военный госпиталь. Приобретенный частным лицом в 2009 году, он пришел в упадок до состояния упадка, прежде чем его снова приобрел в 2022 году бизнесмен из Гданьска.

Ранее Фокус писал о единственной в своем роде доске для настольной игры, ей более 2 тыс. лет.

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