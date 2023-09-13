Усидеть на двух стульях. Ученые считают, что будущее Земли зависит от наполовину веганов

Исследователи пришли к выводу, что климатический кризис может быть решен с помощью перехода на 50% веганство — это поможет сдержать изменение климата.

Десятилетиями ученые пытаются предотвратить климатический кризис. С первыми его проявлениями мир столкнулся уже в этом году: на планету обрушились рекордные волны тепла, интенсивные лесные пожары и невероятно высокие температуры. Теперь ученые считают, что предотвратить дальнейшее усугубление климатического кризиса помогут наполовину веганы, пишет Daily Mail.

Речь идет о переходе на 50% веганство: простыми словами половина мясных и молочных продуктов в рационе человека должна быть заменена растительными альтернативами. Предполагается, что поддержание такой диеты в течение следующих 27 лет позволит снизить парниковые выбросы на рекордный 31%.

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Эти выводы основаны на сельском хозяйстве и землепользовании, необходимом для разведения скота и выращивания сельскохозяйственных культур. Впрочем, предыдущее исследование показало, один только Китай производит больше выбросов, чем все мясные и молочные продукты вместе взятые. То есть такого шага может недостаточно для спасения всей планеты, однако человечество точно приблизится к этой цели.

В 2018 году ученые из Университета Иллинойса обнаружили, что диета с высоким содержанием мяса ставит под угрозу не только здоровье человека, но и планеты в целом. Дело в том, что массовое животноводство разрушает среду обитания и генерирует парниковые газы — на долю мяса и молочных продуктов приходится 57% парниковых газов, связанных с пищевыми продуктами.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Вермонта и его результаты согласуются с предыдущими исследованиями. По словам соавтора исследования Евы Волленберг, они с коллегами обнаружили, что переход на 50% веганство приведет к сокращению сельского хозяйства и землепользования, что в свою очередь повлечет снижение глобального количества парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Предполагается, что растительные заменители мяса — не просто новый пищевой продукт, но и невероятная возможность для замедления климатических изменений, а также достижения целей в области здравоохранения и биоразнообразия во всем мире.

Ученые отмечают, что подобные переходы чрезвычайно сложны и требуют технологических инноваций и политических мер, однако они могут стать чрезвычайно эффективными. Авторы исследования обнаружили, что переход на 50% веганство уже к середине столетия приведет к ряду положительных последствий:

сокращение мировых сельскохозяйственных площадей на 12%;

сокращение мирового потребления воды на 10%;

сокращение выбросов парниковых газов на 31%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение.