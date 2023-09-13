От обычного гриппа до ампутации. 14-летний мальчик лишился рук и ног из-за коварной болезни

То, что начиналось как обыденная простуда, резко переросло в борьбу врачей за жизнь мальчика и отобрало у него конечности. Ребенок стал жертвой редчайшего заболевания.

14-летний мальчик, по всем симптомам болеющий обычным гриппом не догадывался, что привычная с виду болезнь навсегда разделит его жизнь на "до" и "после". Под покровом обычной пневмонии скрывалось редкое и смертельное заболевание, ценой излечения которого стали руки и ноги ребенка, пишет WSMV.

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У 14-летнего мальчика из округа Самнер по имени Матиас Урибе симптомы гриппа выглядели как обычные и изначально все протекало в привычном, для такого вида заболеваний, русле. Однако когда его состояние стало быстро ухудшаться, встревоженные родители, Эдгар и Каталина Урибе, быстро отвезли его в больницу.

Врачи детской больницы имени Монро Каррела-младшего в Вандербильте диагностировали у Матиаса пневмонию и крайне редкое заболевание — синдром стрептококкового токсического шока. В результате у Матиаса произошла остановка сердца. Для поддержания его жизни медицинская бригада под руководством доктора Кэти Бойл была вынуждена использовать аппарат ЭКМО. Этот аппарат, по сути, выполняет работу сердца, перекачивая кровь по всему организму.

Однако кровоток не достигал всех конечностей Матиаса, и для спасения его жизни врачам пришлось принять душераздирающее решение: ампутировать ему руки и ноги.

Доктор Бойл подчеркнула редкость подобных случаев, заявив, что хотя грипп иногда повышает вероятность развития бактериальной инфекции, большинство детей не сталкиваются с такими серьезными осложнениями, как Матиас. Она заверила Урибов, что они не могли предвидеть или предотвратить такой исход. Однако она посоветовала родителям быть бдительными, если их дети плохо себя чувствуют, особенно если они наблюдают такие признаки, как высокая температура, неспособность пить жидкость или если их дети с трудом реагируют на происходящее вокруг.

Матиасу, уже перенесшему множество операций, предстоит еще несколько. Его стойкие родители не теряют надежды, представляя себе будущее, в котором он будет вести активный образ жизни, возможно, с помощью протезов. Они внимательно изучают возможности его реабилитации, включая центры в Атланте.

Дух Урибов не ослабевает. Мать Матиаса рассказала о вдохновляющем разговоре с ним, в котором она заверила его в безграничном будущем. Его отец также пообещал неизменную поддержку, сказав: "Мы будем твоими руками и ногами, пока не разберемся со всем этим, вместе". Неравнодушные люди по всей стране тоже не остались в стороне и уже собрали больше половины нужной семье суммы для адаптации дома, квартиры и жизни под новые реалии мальчика.

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