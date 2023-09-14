Наступление 7-летней осени. Телескоп Уэбб увидел, как меняются сезоны на Сатурне (фото)

Ученый использовали самый мощный телескоп, чтобы увидеть, как после лета на планете с кольцами наступает 7-летняя осень.

На Земле существует смена сезонов, потому как наша планета вращается вокруг наклонной оси, при этом каждое полушарие получает больше или меньше солнечного света по мере вращения вокруг Солнца. То же самое и с Сатурном, хотя, поскольку для полного оборота вокруг Солнца планете требуется 29 земных лет, каждый из четырех сезонов здесь продолжается примерно 7 земных лет. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы наблюдали, как происходит охлаждение газового гиганта в конце лета, вызванное изменением направления воздушных потоков при смене длинных сезонов на Сатурне. Результаты исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Planets, пишет Forbes.

Так получилось, что в северном полушарии Сатурна наступило лето с тех пор, как в 2017 году завершилась миссия космического аппарата "Кассини", который изучал планету с кольцами в течение 13 лет. Еще ни один космический аппарат не наблюдал конец лета и начало осени на Сатурне, а потому для этого астрономы использовали космический телескоп Уэбб. Ученые хотели увидеть, что происходит при смене одного сезона на другой.

Первое изображение Сатурна, которое сделал космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Новое исследование позволило ученым измерить температуру атмосферы Сатурна и увидеть наличие газов и химических веществ, а также облака в верхней части атмосферы планеты. Шестая планета от Солнца имеет почти такой же наклон оси, как и Земля. Если у нашей планеты он составляет 23,5 градуса, то у газового гиганта — 26,7 градуса. Из-за того, что полный оборот вокруг Солнца делает за 29,4 земных года, времена года здесь длятся 7,5 лет.

В конце лета в северном полушарии Сатурна наблюдается тенденция к похолоданию, и телескоп Уэбб наблюдал, как огромные потоки воздуха меняют свое направление. Также телескоп наблюдал за северным полюсом Сатурна, который вскоре станет невидимым для ученых, когда наступит долгая зима.

Полярный цикло на Сатурне. Изображение сделал космический аппарат "Кассини" в 2017 году Фото: NASA

Новые инфракрасные изображения позволили ученым измерить температуру на Сатурне. На снимке ниже синяя область показывает высокие температуры, а также на этом месте зафиксирован полярный циклон шириной в 1500 км. По словам ученых уровень температуры и наличие газов в стратосфере Сатурна сейчас отличаются от тех, которые видел во время своей миссии аппарат "Кассини", когда в северном полушарии Сатурна была зима и весна.

Новые инфракрасные изображения позволили ученым измерить температуру на Сатурне Фото: NASA

Космический телескоп Уэбб настолько чувствителен к свету, что его приходилось направлять только на крошечные части Сатурна в любой момент времени, чтобы предотвратить перегрузку его приборов. Полученные инфракрасные изображения совместили со снимками в видимом свете, которые сделал космический телескоп Хаббл.

По словам ученых, качество новых данных просто потрясающее. За короткое время наблюдений им удалось получить информацию о новом сезоне на Сатурне, наблюдая, как погодные условия и циркуляция атмосферы реагируют на изменение солнечного света.

Телескоп Уэбб часто считают инструментом астрофизики, но новые данные показывают, что он может быть незаменим и в области планетарной астрономии. Ученые с помощью телескопа Уэбб начали серию наблюдений за всеми четырьмя гигантами нашей Солнечной системы. Впереди нас ждут новые изображения Юпитера, Урана и Нептуна.

Фокус уже писал о том, что в атмосфере Сатурна астрономы обнаружили токсичный газ в том месте, где его не должно существовать.