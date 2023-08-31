Сатурн и новая теория заговора: ученые ответили, почему никто и никогда не полетит на планету

В сети ширится новая теория заговора, где разного рода энтузиасты утверждают, что Сатурн "прячут" от космических миссий.

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Среди всех безумных идей по освоению космоса никто и никогда не предлагал миссию по отправке астронавтов на Сатурн, и тому есть серьезные основания, пишет IFLScience.

Несмотря на очевидный ответ, этим вопросом в последнее время озаботились приверженцы разных теорий заговоров. Для того, чтобы остудить пыл энтузиастов, ученые объяснили, почему никто и никогда не полетит на Сатурн.

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Во-первых, планета относится к типу планет, известных как газовый гигант. Именно в этом и кроется основная причина, когда вы выбираете место для прогулок – оно никогда не состоит из газа.

Дело в том, что Сатурн, как и его сородич Юпитер, почти полностью состоит из водорода и гелия, а также из льда, в котором содержится вода, аммиак и метан. Ближе к ядру планеты водород под невероятным давление переходит в жидкое состояние, еще ниже жидким становится гелий.

Один из постов, автор которого предполагает, что миссий на Сатурн не происходит, потому как космические исследования - ложь. Фото: Twitter

Также под колоссальным давлением на Сатурне водород превращается в металлический водород. В самом же центре располагается каменное ядро, чья масса примерно в 10 раз превышает массу всей Земли. Внутренняя часть ядра Сатурна состоит из таких металлов, как железо и никель. Возможно, по ядру планеты и можно было бы прогуляться, но тут мы подходим ко второй проблеме.

Вторая причина – огромное давление и температура на Сатурне, которые никому не позволят добраться до ядра планеты. К примеру, атмосферное давление на Земле составляет чуть больше 1 бар, но внутри Сатурна этот показатель равняется 1 млн бар. Если бы с помощью каких-то фантастических технологий астронавты смогли бы пережить такое давление, тогда они были бы сожжены при температуре в тысячи Кельвинов.

После этого становится предельно ясно, что никакого заговора вокруг полетов на Сатурн не существует. Никто просто не переживет такого путешествия, потому как на газ приземлиться невозможно, а около ядра планеты давление и температура уничтожит все живое.

Напомним, недавно ученые предложили исключить планету Сатурн из списка газовых гигантов. Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она сильно отличается Юпитера.