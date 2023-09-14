Мастерство древних граверов. Наскальные рисунки каменного века в Намибии невероятно детализированы

Жители Намибии каменного века оставили после себя весомое наследие: множество вырезанных на скалах следов животных и людей. Изучение более 500 экземпляров на скалистых поверхностях дало большое достижение: современные специалисты могут не только распознать вид животного, но и определить пол или даже возраст.

Исследователи привлекли к работе трех коренных жителей, которые являются профессиональными экспертами по отслеживанию животных. Получив 513 изображений отпечатков, эксперты идентифицировали 106 отпечатков человека и 407 отпечатков животных, принадлежащих к 40 различным видам, пишет IFLScience.

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Самыми распространенными оказались следы жирафов, куду, цесарок, белых и черных носорогов, тогда как африканские дикие коты, бабуины, голубые антилопы гну и буйволы появлялись реже. Примечательно, что в коллекции обнаружен лишь один отпечаток гепарда.

Большинство, а именно 398 следов, принадлежат взрослым животным, а 98 — молодым. Следы самцов преобладали над отпечатками самок — 227 против 180, соответственно. Кроме следов животных, исследователи каталогизировали 106 человеческих следов в резьбе.

В отличие от отпечатков животных, только 15 человеческих следов принадлежали взрослым. Среди следов 74 следа были мужские, а 32 — женские. Дальнейшее изучение выявило наличие 56 отпечатков правой ноги и 50 отпечатков левой ноги.

"Похоже, что доисторические граверы не создавали общие человеческие следы без маркеров пола или возраста, — пишут авторы исследования, — Так же гравюры следов животных не содержат родовых форм; зато каждый является конкретным".

Это открытие резко контрастирует с древними наскальными рисунками в центральной Намибии, где примерно 80 процентов человеческих фигур не имеют конкретных половых или возрастных признаков. Кроме того, фигуры животных из этого региона демонстрируют значительно меньшее разнообразие видов по сравнению с причудливо детализированными отпечатками животных.

Несмотря на невероятный уровень детализации и реалистичности этих следов, авторы исследования не смогли выяснить точное назначение этих изображений. Хотя они предполагают, что эти следы, вероятно, имели сложное символическое значение, исследователи выдвигали и впоследствии отвергали различные гипотезы, в конце концов придя к выводу, что истинное назначение пока невозможно выяснить.

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