Нерассказанная история огненной бури в Японии: в 1923 году природное бедствие убило более 100 000 человек

В 1923 году Великое землетрясение Канто потрясло Токио, оставив в наследство разрушения не только от подземных толчков, но и от неустанной волны пожаров.

1 сентября 1923 года Токио и его окрестности стали свидетелями неумолимых сил природы, когда регион потрясло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла, вошедшее в историю как Великое землетрясение Канто. Этот сейсмический катаклизм относится к самым смертоносным стихийным бедствиям, когда-либо зафиксированным, и унес жизни примерно 105 000 человек. Удивительно, но не само землетрясение или последующие структурные разрушения стали главными предвестниками смерти, а неумолимые пожары, которые неконтролируемо бушевали после него, пишет IFLScience.

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Пожар, который поглотил огромные пространства земли и имущества во время этого катастрофического события, несет в себе бесценные уроки для современных команд реагирования на чрезвычайные ситуации, градостроителей и ученых, занимающихся изучением землетрясений. Эти уроки всплывают на поверхность в недавних исследованиях.

Интересно, что исторические пожары, вызванные землетрясением Канто, были предсказаны сейсмологом того времени Имамурой Акицунэ. Работая доцентом сейсмологии в Токийском императорском университете, Имамура в 1905 году теоретически обосновал неизбежность мощного землетрясения в регионе Токио и, что особенно важно, забил тревогу относительно последующих пожаров, которые оно вызовет.

Пытаясь предотвратить надвигающуюся катастрофу, Имамура предложил ряд рекомендаций, призывая отказаться от керосиновых фонарей и ввести разрывы между вновь построенными домами, чтобы ограничить потенциальное распространение адского огня. К сожалению, его предостережения нашли немного сторонников и встречены с пренебрежением со стороны коллег-сейсмологов.

В две минуты пополудни того рокового 1 сентября 1923 года, когда жители Токио ничего не подозревали, земля содрогнулась, опрокидывая печи и грили. Только за полчаса в городе вспыхнуло более сотни пожаров, которые стали еще более катастрофическими из-за того, что токийские дома в основном деревянные, расположенные вплотную друг к другу. Пожарным еще больше усложняли работу сотни разорванных водопроводов, что делало их бессильными перед лицом ада.

В некоторых ужасных случаях эти пожары сливались, порождая огненные вихри или циклоны, которые уничтожали все на своем неумолимом пути.

Углубляясь в этот пожар, Томоаки Нишино из Научно-исследовательского института предотвращения стихийных бедствий при Киотском университете провел тщательное исследование. Нишино изучил последствия пожаров и разработал модели, чтобы понять их распространение, особенно с учетом направления и скорости ветра.

Исследователь объяснил: "Большие пожары после землетрясения зависят не только от интенсивности подземных толчков, но и от различных факторов, включая погодные условия и застроенную среду. Регионы, характеризующиеся огнестойкими конструкциями или низкой плотностью застройки, менее подвержены пожарам".

Он также отметил: "Совпадение этих факторов случается реже, чем сильные толчки, что приводит к менее частым региональным разрушениям от пожаров после землетрясения. Однако может наступить время, когда одновременная вспышка пожаров превзойдет возможности пожаротушения".

Опасность пожаров, вызванных землетрясениями, остается ощутимой даже сегодня, особенно в регионах, характеризующихся сильной сейсмической активностью и значительным количеством деревянных зданий.

Великое землетрясение Канто катализировало изменение парадигмы в подходе Японии к землетрясениям, с особым акцентом на защиту детей. После 1923 года Имамура горячо выступал за общественное образование по вопросам сейсмической готовности.

В последние годы Япония принимает активные меры для уменьшения угрозы пожаров, вызванных землетрясениями. Однако, как метко заметил автор Чарльз Сковторн, "Имамура предвидел и предсказывал — наука может предложить предупреждения, но их эффективность зависит от привлечения экономики, политики и ресурсов".

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