Дома складывались как карточные: в Марокко произошло мощное землетрясение (фото, видео)

Землетрясение застало сотни людей врасплох, повредило исторически центр Марракеша и погребло под завалами множество людей, до которых трудно добраться экстренным службам.

Related video

Сильное землетрясение, зарегистрированное геофизическим центром Марокко с магнитудой 7,2, произошло в районе Игил в горах Высокого Атласа, расположенных в 70 км к юго-западу от Марракеша, около 23 часов по Гринвичу. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, глубина — 18,5 км, в то время как Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,9, пишет Reuters.

В результате землетрясения, по предварительным данным Министерства внутренних дел, погибло не менее 296 человек, 153 человека получили ранения. Значительное число пострадавших находилось в отдаленных горных районах, что создает проблемы с доступом к ним экстренных служб.

Близость Марракеша к эпицентру привела к структурным разрушениям в его историческом старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди разрушений — обрушение минарета мечети, значительно пострадали различные жилые кварталы.

Личные свидетельства людей, переживших сильное землетрясение:

Монтасир Итри из горной деревни Асни рассказал о том, что большинство домов получили значительные повреждения, многие соседи оказались в ловушке под обломками, но уцелевшие местные жители сразу бросились им на помощь.

Полностью разрушенное здание в Марракеше Фото: EMSC-CSEM

"Дом сильно раскачивался, все были напуганы", — говорит житель одно из пострадавших строений Мохамед Такафи. "Я думал, что рушится только мой дом, потому что он хрупкий и старый. Но потом я услышал крики людей, все выбегали из своих домов".

Обломки жилого дома Фото: EMSC-CSEM

"Люстра упала с потолка, и я выбежала на улицу. Я с детьми до сих пор стою на дороге, и нам страшно", — сказала 43-летняя Хоуда Хафси из Марракеша.

По силе землетрясение превзошло все землетрясения в Марокко с 2004 г., когда землетрясение в районе Аль-Хосейма унесло жизни более 600 человек.

Ранее Фокус писал о масштабных потопах в Греции, пришедших сразу после лесных пожаров. Дороги и дома в центральной Греции затоплены после обрушившегося шторма "Даниэль". Власти сообщили о первых жертвах.

Также Фокус писал о том, что в КНДР рядом с военным полигоном произошло 2 землетрясения на глубине 5 километров. Известно, что первое землетрясение произошло в 3 часа ночи, а второе – почти в 8 утра. Оба катаклизма были небольшой силы. Информации о каких-либо разрушениях пока нет.