Будинки складалися як карткові: у Марокко стався потужний землетрус (фото, відео)

Землетрус застав сотні людей зненацька, пошкодив історичний центр Марракеша і поховав під завалами безліч людей, до яких важко дістатися екстреним службам.

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Сильний землетрус, зареєстрований геофізичним центром Марокко з магнітудою 7,2, стався в районі Ігіл у горах Високого Атласу, розташованих за 70 км на південний захід від Марракеша, приблизно 23 години за Гринвічем. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,8, глибина — 18,5 км, тоді як Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував магнітуду 6,9, пише Reuters.

Унаслідок землетрусу, за попередніми даними Міністерства внутрішніх справ, загинуло щонайменше 296 осіб, 153 людини дістали поранення. Значна кількість постраждалих перебувала у віддалених гірських районах, що створює проблеми з доступом до них екстрених служб.

Близькість Марракеша до епіцентру призвела до структурних руйнувань у його історичному старому місті, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед руйнувань — обвалення мінарету мечеті, значно постраждали різні житлові квартали.

Особисті свідчення людей, які пережили сильний землетрус:

Монтасир Ітрі з гірського села Асні розповів про те, що більшість будинків зазнали значних ушкоджень, багато сусідів опинилися в пастці під уламками, але вцілілі місцеві жителі одразу кинулися їм на допомогу.

Повністю зруйнована будівля в Марракеші Фото: EMSC-CSEM

"Будинок сильно розгойдувався, всі були налякані", — каже житель однієї з постраждалих будівель Мохамед Такафі. — Я думав, що руйнується тільки мій будинок, тому що він крихкий і старий. Але потім я почув крики людей, усі вибігали зі своїх будинків".

Уламки житлового будинку Фото: EMSC-CSEM

"Люстра впала зі стелі, і я вибігла на вулицю. Я з дітьми досі стою на дорозі, і нам страшно", — сказала 43-річна Хоуда Хафсі з Марракеша.

За силою землетрус перевершив усі землетруси в Марокко з 2004 р., коли землетрус у районі Аль-Хосейма забрав життя понад 600 осіб.

Раніше Фокус писав про масштабні потопи в Греції, що прийшли відразу після лісових пожеж. Дороги і будинки в центральній Греції затоплені після шторму "Даніель", що наринув. Влада повідомила про перші жертви.

Також Фокус писав про те, що в КНДР поруч із військовим полігоном сталося 2 землетруси на глибині 5 кілометрів. Відомо, що перший землетрус стався о 3 годині ночі, а другий — майже о 8 ранку. Обидва катаклізми були невеликої сили. Інформації про будь-які руйнування поки що немає.