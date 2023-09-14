Совсем неожиданные истоки: почему люди во всем мире внезапно начали носить пижаму

Последние века ознаменовались значительной трансформацией ночных рубашек в более специализированную одежду для сна, что повлекло за собой совершенствование их дизайна.

В анналах истории существует немного документальных свидетельств об использовании специального ночного наряда для сна. Концепция ночной рубашки, как мы ее понимаем сегодня, уходит своими корнями по меньшей мере в 1530 год, когда Джон Палсгрейв, французский лингвист, упомянул о дискомфорте, вызванном "короткими пальто и узкими брюками" в контексте старых обычаев, способствовавших ношению удлиненной одежды, похожей на ночную рубашку, пишет IFLScience.

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Следует отметить, однако, что эти ранние упоминания могут касаться не специальной одежды для сна, а скорее свободной и удобной одежды, пригодной для домашнего ношения.

В 1800-х годах западный мир начал воспринимать ночную одежду под влиянием "пейджа" или "пайджа" — фасона брюк свободного кроя, происходящего из Ближнего Востока и Южной Азии, которые обычно застегивались на шнурок.

Однако эта одежда не сразу приобрела популярность как специальная одежда для сна, вплоть до начала 1900-х годов. Удивительно, но катализатором широкого распространения пижам стало непредсказуемое событие — бомбежка.

Немецкие бомбы из цеппелинов в Льеже, Первая мировая война Фото: Википедия

Люси Уитмор, исследовательница, которая углубилась в модные нарративы Первой мировой войны, объяснила этот сдвиг. Она отметила, что до начала 20-го века и мужчины, и женщины обычно носили ночные рубашки как одежду для сна, и даже мужская пижама была относительно недавним нововведением около 1900 года. Траектория изменилась с началом воздушных налетов дирижаблей над Британией.

После этих воздушных атак журналы начали пропагандировать более прагматичные варианты ночной одежды для женщин. Преобладало мнение, что женщины должны выбирать ночную одежду, которая будет способствовать быстрой эвакуации или, если возникнет необходимость, для ночной встречи с соседями.

В результате ночная одежда эволюционировала не только в сторону лучшего вида, но и в сторону карманов, что повысило ее полезность в чрезвычайных ситуациях. Альтернативный стиль, так называемые спальные костюмы — похожие на современные ползунки, но значительно менее удобные, поскольку их в основном надевали в ожидании потенциальных воздушных налетов — также предложили для ночного ношения.

И хотя спальные костюмы не получили долговременной популярности, к концу войны примерно треть женщин выбрали пижаму в качестве своей любимой одежды для сна. С того переломного момента популярность пижам неуклонно росла, обусловленная скорее желанием комфорта, чем необходимостью спасаться от ночных воздушных налетов и связанных с ними проблем с одеждой.

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