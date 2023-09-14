Путешествие во времени на 9 000 лет назад: обнаружен охотничий лагерь возле захоронения шаманки

Место захоронения шаманки было одним из самых богатых в Центральной Европе того времени, но недавно раскопанный охотничий лагерь может рассказать нам больше о ее мире.

Посреди немецкого города Делиц археологи проводят тщательные раскопки мезолитического охотничьего лагеря. Он процветал примерно 9 000 лет назад и находится довольно близко, примерно в 6 км, от священного места захоронения загадочной шаманки. Раскопки имеют целью предоставить важную информацию о повседневной жизни древних жителей той эпохи, пишет IFLScience.

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Истоки истории о шаманке восходят к 1934 году, когда во время строительных работ на курорте в Бад-Дюрренберге сделали случайную находку. Раскопанные останки открыли захоронение женщины вместе с младенцем, которому, как полагают, было от 6 до 12 месяцев. Поражает то, что они похоронены в характерной вертикальной, сидячей позе, окруженные одеялом из ярко-красной глины.

Место захоронения женщины украшали множество замечательных реликвий, проливающих свет на ее почтенный статус. Среди этих заветных артефактов были костяной головной убор, наконечники стрел, инструменты для художественного выражения, орудия для охоты, а также остатки скелетов нескольких животных, обитавших в этой местности, в частности оленей, черепах и журавлей.

Эти вещи четко указывают на чрезвычайное значение, которое приписывалось этому человеку. Более того, присутствие красной глины и причудливого головного убора служат неоспоримыми свидетельствами его почитаемой роли шамана в своей общине — посредника, который соединял сферы живого и духовного.

Сегодня сохранившиеся останки шаманки хранят в Музее доисторических времен в Галле, Саксония-Анхальт, в окружении среды, созданной так, чтобы напоминать тот самый лесной ландшафт, в котором она жила тысячелетия назад.

Само место захоронения относится к самым богатым мезолитическим стоянкам, найденным в Центральной Европе, что наполняет раскопки соседних охотничьих угодий атмосферой глубокого ожидания, которые продолжаются сейчас.

За последние полгода археолог Вольфганг Бернхардт собрал удивительную коллекцию из более 6 000 каменных артефактов, найденных в окрестностях Делица. Такое большое количество является исключительным для археологического памятника, датируемого этим конкретным периодом.

Начиная с августа этого года, археологи из Государственного управления наследия и археологии Саксонии-Анхальт начали тщательное исследование этого места. Среди находок — множество каменных орудий труда, а также фрагменты рогов и костей, содержащихся в раскопанных слоях.

В частности, обнаружено большое количество микролитов, этих мелких каменных орудий, обычно вытесанных из кремня, которые, как полагают, служили наконечниками стрел. Интересно, что недостаток скребков в окрестностях намекает на временный характер этого лагеря. Вполне вероятно, что это место функционировало как временное охотничье собрание, а не как постоянное поселение.

Учитывая невероятную близость, общие признаки и богатство археологического материала, охотничий лагерь и место последнего упокоения шаманки вполне могут иметь более глубокую связь.

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