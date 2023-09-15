Наступил переломный момент. Земля превращается в непригодное для жизни человека место

Первая масштабная проверка здоровья планеты показала, что большинство глобальных систем жизнеобеспечения вышли за нужные рамки.

Согласно исследованию международной группы ученых, опубликованном в журнале Science Advances, системы жизнеобеспечения Земли сильно повреждены и условия на планете находятся за пределами безопасного уровня для человечества, пишет The Guardian.

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Первая масштабная проверка здоровья планеты показала, что многие так называемые планетарные границы нарушены из-за действий человека и это касается загрязнения окружающей среды и уничтожения природы. Планетарными границами ученые называют критический предел для ключевых систем жизнеобеспечения Земли таких как климат, вода и разнообразие дикой природы, преодолев который эти системы уже не могут нормально поддерживать здоровье планеты.

Ученые определяют девять таких границ и считают, что шесть из них уже нарушены, а две близки к тому, чтобы быть нарушенными – это загрязнение воздуха и окисление океана. Пока что единственной планетарной границей, которая не пострадала — уровень озонового слоя. Снижение выбросов химических веществ в атмосферу привело к уменьшению озоновой дыры.

По словам авторов исследования, безопасным и стабильным состояние Земли было время с конца последнего ледникового периода, то есть 10 тысяч лет назад, до начала промышленной революции в 19 веке. С тех пор глобальные системы Земли приближались к своим критическим пределам.

Самую большую тревогу ученых вызывают планетарные границы, которые связаны с живым миром планеты. Любые жизненные формы обеспечивают устойчивость состояния Земли и могут компенсировать некоторые изменения. Например, деревья активно поглощают выбросы углекислого газа.

Системы жизнеобеспечения Земли сильно повреждены и условия на планете находятся за пределами безопасного уровня для человечества Фото: phys.org

Неизвестно, смогут ли люди выжить на измененной Земле

Климатические изменения, вызванные действиями человека, снижают уровень планетарной устойчивости Земли и условия на планете находятся за пределами безопасного уровня для человечества. Ученые считают, что Земля находится на грани нескольких катастрофических переломных моментов. Неизвестно, смогут ли люди выжить на измененной Земле.

По словам авторов исследования, сейчас нашу планету можно рассматривать как человека с высоким артериальным давлением, то есть он плохо себя чувствует, но нет признаков того, что будет сердечный приступ, тем не менее риск такого приступа значительно возрастает.

Ученые выяснили, что несколько планетарных границ были уже давно нарушены.

Граница целостности биосферы, то есть нормальное функционирование всех экосистем на планете, была нарушена еще более 100 лет назад.

В 20 века из-за сильной вырубки лесов была нарушена граница землепользования.

Граница изменения климата была нарушена более 30 лет назад.

Граница пресной воды, куда включают воду в реках озерах и в почве, была нарушена в начале 20 века. То есть уровень загрязнения воды значительно вырос.

Граница загрязнения окружающей среды пестицидами, пластиком и ядерными отходами была нарушена совсем недавно.

Ученые делают вывод, что для дальнейшего нормального существования человечества необходимо вернуться к планетарным границам, которые существовали до середины 19 века. И начать нужно с отказа от сжигания ископаемого топлива и с прекращения разрушительного земледелия.

Авторы исследования считают, что необходимы дополнительные данные для лучшего понимания текущей ситуации на планете, а также для понимания того, к каким последствиям приводит одновременное преодоление нескольких планетарных границ.

Фокус уже писал о том, что ученые раскрыли масштабы свинцового загрязнения. Проведя новое масштабное исследование, ученые узнали поистине ужасающие масштабы загрязнения воды свинцом и смертельные последствия этого для человечества.