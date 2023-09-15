На грани реального и мифического: что известно о воздушных кораблях средневековой Ирландии

В начале одиннадцатого века появилась версия, в которой рассказывалось о собрании людей, ставших свидетелями того, как моряк на одном из небесных кораблей, прежде чем спуститься, вонзил копье в воздух, чтобы достать рыбу.

В сказке, происходящей из Ирландии ХІІІ века, мы оказываемся среди общины Клонмакнуз, собравшейся в стенах своей церкви. Их взгляды устремлены в небо, где разворачивалось необычайное зрелище. Корабль, не подчиняясь земным законам, рассекал небеса высоко над ними. Интересно, что этот небесный корабль спустился на землю, и его якорь после путешествия, скользя по земле, коснулся дверей церкви, пишет Big Think.

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Вскоре с небес приплыл человек, который пытался освободить якорь. Но жители Клонмакнуза схватили его и не отпускали. Епископ понял, что человек тонет в воздухе, будто его держат под водой, и приказал своей пастве отпустить его. Таинственный моряк поднялся в воздух.

В книге "Воздушные корабли и подводные монастыри: Эволюция монастырского чуда" исследователь кельтской истории Джон Кэри прослеживает эту историю до ее истоков. Как и любая хорошая история, ее детали обросли множеством преданий.

Кэри считает, что первое появление легенды в исторических записях — это лишь голый скелет того, во что она впоследствии превратится: в ряде летописей начала 700-х годов зафиксированы свидетельства о кораблях, плывущих в воздухе.

Эти истории передавались как чудеса, но идея о том, что над небом изгибалось море, была довольно условной; в конце концов, в книге Бытие Бог "разделил воды, бывшие под твердью, от вод, бывших над твердью".

Природа этих наднебесных вод стала предметом споров средневековых ученых: некоторые утверждали, что они застыли в ледяном куполе, а некоторые настаивали, что это лишь метафора. Другие же твердо придерживались позиции, что океан над небом был обычным, буквальным фактом.

Еще в одной истории моряк из Бристоля оказался в плавании в самых отдаленных уголках океана. Находясь на палубе, он случайно уронил нож через борт своего корабля. Мужчина погрузился в воду, а затем упал в открытое окно своего дома. Он ударился о кухонный стол, за которым завтракают его жена и дети. В этом рассказе по крайней мере воды наверху и воды, протекающие по поверхности Земли, связаны между собой, и если заплыть достаточно далеко, то можно обнаружить, что ты плывешь над собственным домом.

Объяснение этой легенды для моряков может показаться простым: они происходят из нашего земного мира и как-то проложили курс, который привел их в небо над тихим ирландским монастырем. Однако ужасный эпизод, когда небесный моряк едва не погиб, сражаясь с доброжелательными жителями Клонмакнуса, намекает на более загадочный феномен.

Как метко замечает куратор Майкл Маккоган, основной мотив этих чудо-чудес заключается в концепции, что естественный порядок может быть перевернут, предлагая взаимодополняющие взгляды на реальность. Эти чудеса одновременно существуют в пределах и за пределами повседневности.

Эту головокружительную смену перспективы, в которой удивительное и естественное прозрачно накладывается одно на другое, прекрасно иллюстрирует еще один лакомый кусочек ирландского фольклора.

Такие рассказы побуждают нас задуматься над перспективой небесного мореплавателя Фото: pexels.com

Такие рассказы побуждают нас задуматься над перспективой небесного мореплавателя. Для него воздух напоминал воду, а люди, подобные злым водяным духам, угрожали погрузить его в эфирные глубины, вызывая параллели с утоплением. Или трава под ним выглядела как морские водоросли? Или церковь проявилась как инопланетное коралловое образование? Границы между земным и небесным мирами размываются, сбивая с толку наше понимание реальности.

На самом деле, как отмечает Кэри, в ирландской культуре есть еще одна история, которая читается почти как полная инверсия легенды о дирижабле. В этой истории группа монахов плывет в Рим в сопровождении молодого слепого мужчины. Попав в шторм, они бросают якорь своего корабля.

Когда они пытаются взвесить якорь после того, как шторм утихнет, то обнаруживают, что он за что-то зацепился. Слепого парня отправляют в море, чтобы освободить его. Вскоре он оказывается в подводном монастыре, где якорь зацепился за здание храма.

Парень остается с монахами на год и изучает правила их ордена. Тем временем его товарищи считают его утопленником и возвращаются домой. Через год они снова оказываются на том же месте, их снова бросает шторм, и они бросают якорь.

К большому удивлению, затерянный юноша поднимается на борт корабля, принеся с собой колокольчик из подводного монастыря, а также традиции, которым его научили морские монахи. Впоследствии люди на корабле принимают законы, принесенные им с моря.

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